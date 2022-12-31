Когда немецкий танк даст бой росармии. Посол Макеев — об излишней осторожности Германии, интеллигентах-пацифистах и рисках русской общины 31 декабря, 06:40 Из-за чувства вины, которое немцы традиционно испытывают к россиянам, им и сегодня страшно представить, что немецкий танк будет воевать против России, объясняет посол Украины в Германии Алексей Макеев. (Фото:Mariusz Burcz / Alamy via Reuters)

Посол Украины в Германии Алексей Макеев — об отношении немцев к войне России в Украине, их заинтересованности в украинских специалистах и разговорах с немецкими политиками за закрытыми дверями.

С новым послом Украины в Германии Алексеем Макеевым NV говорит в конце 2022 года, который стал прорывным в украинско-германских отношениях. Самая влиятельная страна ЕС все-таки смогла во второй половине этого года на фоне невероятно тяжелой войны в Украине избавиться от газовой зависимости от России и понемногу усваивает любимый украинцами лозунг: «Прочь от Москвы!». Более того, после более чем 50 лет «восточной политики» и приверженности РФ это ей удается не сразу и не быстро.

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Макеев, сменивший на посту украинского посла в Берлине достаточно яркого и иногда контроверсивного по своим публичным высказываниям Андрея Мельника, рассказывает NV, как меняется в Германии восприятие Украины и украинцев, и объясняет, что сегодня сдерживает Берлин от предоставления Киеву оружия.

— После Второй мировой войны и денацификации немцы испытывали и продолжают испытывать чувство вины именно к россиянам, а не к, например, украинцам или белорусам, которых тяжело страдали и гибли в этой войне. Как новая война в Украине трансформируется это чувство вины и, возможно, какие новые эмоции испытывает немецкое общество как в отношении к Украине, так и в отношении к России?

— Чувство вины в отношении России — это настолько устоявшаяся в течение десятилетий немецкая практика, что ее не изменить за день или за год. Такие изменения потребуют не только работы дипломатов, но и работы ученых. Я очень надеюсь, что немецкое общество будет прислушиваться к выводам, которые сделала [американская и британская писательница и журналистка] Энн Эпплбаум изучая СССР или [американский историк] Тимоти Снайдер говоривший о немецкой коллективной ответственности, и я надеюсь найти еще и в немецкой научной среде историков, которые мне в этом помогут .

Признание Германией Голодомора геноцидом, которое состоялось месяц назад, нам в этом также помогает, потому что в обсуждении этого события также говорилось о переосмыслении немецкой ответственности за события в Украине в ХХ веке. Все это может помочь нам запустить новый этап дискуссии вокруг политики ответственности, и мы будем разъяснять, что к чему. Конечно, сам российский режим и россияне дают нам много примеров того, что то, что осуществляется сегодня Россией в Украине, примерно то же, что делали нацисты в Украине, и наша территория была оккупирована за этот век только нацистской Германией и нацистской Россией.

Это понимание довольно болезненно для немцев, но оно также чрезвычайно важно в преодолении всех этих немецких предосторожностей, которые заключаются в том, что невозможно, чтобы немецкий танк воевал против России. Возвращая им понимание России, какова она на самом деле, мы имеем шанс изменить это восприятие.

— Давайте поговорим и о танках. Украина очень нуждается среди прочего в немецких танках Leopard-2. Что сегодня сдерживает Германию от того, чтобы передать эти танки Украине кроме страха, что немецкий танк будет воевать против России?

— Я искренне пытаюсь понять эти страхи немцев, но если говорить о страхе эскалации, то он есть у всех — и у тех, кто защищается в этой войне, и у тех, кто очень надеется, что события этой войны их не коснутся. Моя работа здесь — распространять сигнал, что немецкое оружие, прежде всего, спасает жизнь людей в этой войне, и это приводит к абсолютному разрыву шаблонов у немцев — как это оружие может спасать жизнь? «Лучше садитесь за стол переговоров» — любят повторять здесь местные интеллигенты-пацифисты. Это мы тоже успешно отбиваем, когда просим напомнить хоть одного переговорщика, который провел удачные переговоры с Россией с 2008 года и это не приводило к дальнейшей оккупации Россией территорий соседних стран. А если никто не приводит примеры таких успешных переговоров, то о чем пойдет речь на очередных из них — какую часть и какой страны мы будем отдавать Путину как компромисс?

Со страхом эскалации нужно бороться четкими политическими расчетами и военными действиями. Сама дискуссия, что немецкое оружие спасает жизнь, что немецкая система IRIS-T сбивает российские ракеты, что немецкие Leopard-2 должны помочь нам вытеснить россиян с оккупированных территорий быстрее, чтобы они там не продолжали совершать военные преступления — все это понемногу находит понимание в немецком. обществе.

— И все-таки танки Leopard-2 Украине дадут?

— Недавний опрос немецкого общественного мнения показал, что 48% опрашиваемых за предоставление Украине танков, 41% опрашиваемых — против. При этом внутри германских демократических партий восприятие этого решения вполне положительное. Среди немецких «зеленых» такое решение поддерживают 70% партийцев, в Социал-демократической партии, партии канцлера Шольца, такое решение поддерживают 55% опрашиваемых. То есть партийная поддержка большинства есть, она, конечно, не 90%, потому что есть и правые радикалы, и леваки, но это все равно очень хороший показатель, тем более, что месседж о важности военной помощи пришел к избирателям. И теперь очередь за немецким политикумом отвечать на реакцию общества действиями.

С началом войны в Украине изменилось ли восприятие россиян в немецком обществе?