«Сюрприз от Шольца». Как немецкие гаубицы могут повлиять на ход событий на фронте и боевые действия против россиян — интервью 22 июня, 18:27 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Эммануэль Макрон, Марио Драги и Олаф Шольц в Ирпене, 16 июня 2022 (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Канцлер ФРГ Олаф Шольц обещал сюрприз и исполнил его на 22 июня, передав Украине первую батарею немецких гаубиц, рассказал Радио НВ военный обозреватель Денис Попович.

— Сегодня утром очень положительная новость: Словакия может передать Украине 12 истребителей Миг-29 сразу после того, как Польша и Чехия согласятся защищать ее воздушное пространство, пока Словакия не получит свои F-16 из США. Я так понимаю, что здесь особых затягиваний, как от Германии, ожидать не стоит. Что нам это даст, это существенное усиление?

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— Это серьезное усиление, это 12 истребителей, которые могут быть направлены для усиления наших войск на фронте. Единственный вопрос — в каком состоянии и второй — какова степень модернизации, потому что в принципе могут быть проблемы с использованием их по наземным объектам. Там есть разные степени модернизации, последние позволяют использовать эти машины для уничтожения наземных объектов, поэтому вопрос, в каком состоянии они сейчас будут находиться.

— Еще одна важная новость, которая называется наконец или на немецком языке endlich: уже есть список того, что поставляет Германия в Украину, и гаубицы, наконец, есть в этом списке. Насколько я помню обзоры, это уже пятый тип этого самоходного оружия 155-го калибра. Как эту новость воспринимать? Германия наконец-то с политической стороны сказала ну хорошо, а вот с военной?

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