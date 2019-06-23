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Эко-активисты попытались захватить угольный карьер в Германии

Сегодня, 17:53
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Эко-активисты попытались захватить угольный карьер в Германии - фото

REUTERS/Thilo Schmuelgen

Активисты в карьере Гарцвайлер

В Германии активисты движения в защиту климата попытались взять штурмом один из крупнейших в стране угольных карьеров Гарцвайлер.

Как сообщает DW, в акции протеста приняли участие десятки тысяч человек. По данным полиции, в ней участвовали 20 тысяч человек. Организаторы заявили о 40 тысячах участников. Они требовали как можно скорее отказаться от производства электроэнергии из угля.

Несколько групп активистов попытались проникнуть на территорию карьера, но были остановлены полицейскими. Однако одной из групп удалось прорвать полицейское оцепление и спуститься в котлован.

Кроме того, демонстранты временно заблокировали железнодорожные пути, по которым перевозят уголь.

В воскресенье, 23 июня, на следующий день после начала протестов активисты были выведены полицейскими или добровольно покинули котлован.

Теги:   Экология Акция протеста Германия

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