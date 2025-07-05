Инициативу поддержали Робин Вагенер, Сара Нанни, Себастиан Шефер и Антон Хофрайтер. В обращении к Мерцу они призывают скорректировать соответствующие статьи бюджета и увеличить объем поддержки Украины в следующем финансовом году.

На фоне новых массированных обстрелов со стороны России политики настаивают также на усилении немецкой помощи в сфере противовоздушной обороны. По их мнению, без такого содействия возрастает риск установления «российского диктата» над Украиной.

«Ситуация критическая. Пока Путин открыто подтверждает, что не будет вести переговоры и полностью придерживается своих военных целей, пока Путин терроризирует гражданское население все более масштабными воздушными ударами, американское правительство отказывается предоставить уже обещанную помощь», — говорится в письме.

Депутаты также напомнили Мерцу, что именно при поддержке фракции Зеленых в предыдущем созыве парламента удалось принять решение о существенном увеличении оборонного бюджета. Это, по их мнению, создало для действующего правительства пространство для действий в пользу Украины — и этот потенциал до сих пор не исчерпан.

Ранее газета Guardian со ссылкой на представителя немецкого правительства сообщила, что ФРГ проводит интенсивные переговоры по закупке ракет для систем ПВО Patriot для передачи Украине после того, как США приказали приостановить некоторые поставки критически важного оружия.

30 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что объем помощи от Германии в этом году составит около 9 миллиардов евро. По его словам, значительная ее часть будет направлена на развитие украинского производства.

28 июня Bild писал, что в оборонном бюджете Германии на 2025 год оказалось на почти миллиард евро меньше, чем было отведено на помощь Украине.