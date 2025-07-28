Немцы в очереди за обменом и получением новой немецкой марки, июнь 1948 года (Фото: Erich Andres / United Archives via Getty Images)

В 1948-м СССР провел валютную «реформу» в Восточной Германии , чем разрушил ее экономику и превратил в советскую. Вместо этого всего за одну ночь союзники стабилизировали рынок Западной Германии и установили экономическую границу с зоной контроля СССР .

После Второй мировой войны Германия лежала в руинах, а ее экономика была парализована. Промышленное производство упало до трети от довоенного уровня, а в обращении находилось бесчисленное количество рейхсмарок. Во время войны нацистское правительство массово печатало деньги, создав гигантский избыток — около 145 млрд. Теперь, после поражения Рейха, в стране разразилась так называемая подавленная инфляция, ведь разница в количестве купюр и товаров была разительной.

Реклама

В советской оккупационной зоне с этим бедствием решили бороться своеобразно: 26 июля 1945 года позакрывали все местные банки, а населению приказали сдать золото, серебро, драгоценности и иностранную валюту — это все должно было храниться только в отделениях Госбанка СССР. Кроме того, начался демонтаж промышленных предприятий и железных дорог для вывоза в Советский Союз в виде репараций.

Зато в той зоне, которую контролировали Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Франция, все пошло по другому сценарию. И Западная Германия от этого выиграла.