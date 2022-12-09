Борьба с дронами и крылатыми ракетами. Немецкая компания Rheinmetall изготовит для Украины две ЗСУ Skynex — СМИ 9 декабря, 17:22 ЗСУ Skynex (Фото:Rheinmetall)

Немецкая компания Rheinmetall изготовит для Украины две зенитные самоходные установки Skynex, сообщает Handelsblatt со ссылкой на источники в правительственных кругах. Поставка запланирована на начало 2024 года.

В пятницу, 9 декабря, компания сообщила, что начала производство этих ЗСУ, однако не назвала страну-получателя. По информации собеседников издания, это Украина.

Skynex с 35-мм боеприпасами предназначен для работы по атакующим беспилотникам или крылатым ракетам.

Видео дня

Rheinmetall оценивает две ЗСУ Skynex в 182 миллиона евро. Согласно источникам в правительстве, расходы на себя возьмет Германия.

9 декабря представитель пресс-службы федерального правительства Кристине Гоффман заявила, что Германия продолжает переговоры с США и другими партнерами по поводу поставкок танков Украине.

Ранее немецкие СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что Вашингтон дал понять Берлину, что не против передачи Вооруженным силам Украины тяжелых танков. Эту информацию подтвердила глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман.

