Если Берлин одобрит. Немецкая компания хочет отправить Украине танки Leopard 1 11 апреля, 15:37 Цей матеріал також доступний українською Танк Leopard 1 (Фото:Rainer Lippert/Wikipedia)

Немецкий концерн Rheinmetall, один из крупнейших производителей военной техники в Европе, хочет отправить Украине танки Leopard 1, если правительство Германии одобрит эти поставки.

Война России против Украины — главные события 11 апреля

Об этом сообщил гендиректор концерна Армин Паппергер в комментарии Handelsblatt.

«Первый Leopard 1 может быть доставлен через шесть недель», — сказал Паппергер.

Видео дня

Отмечается, что Rheinmetall может отправить Киеву до 50 этих танков.

Для отправки Leopard в Украину необходимо одобрение немецкого правительства, сообщает Handelsblatt.

Танк Leopard 1 был разработан компанией Porsche в Западной Германии и впервые поступил на вооружение в 1965 году. Leopard 1 — это предшественник Leopard 2, который в настоящее время используется армией ФРГ.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о необходимости увеличить военную поддержку Украины, особенно тяжелым вооружением.

Также генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса готовы в течение многих лет поставлять Украине оружие для борьбы с Россией.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.