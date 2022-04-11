Если Берлин одобрит. Немецкая компания хочет отправить Украине танки Leopard 1
Танк Leopard 1 (Фото:Rainer Lippert/Wikipedia)
Немецкий концерн Rheinmetall, один из крупнейших производителей военной техники в Европе, хочет отправить Украине танки Leopard 1, если правительство Германии одобрит эти поставки.
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Об этом сообщил гендиректор концерна Армин Паппергер в комментарии Handelsblatt.
«Первый Leopard 1 может быть доставлен через шесть недель», — сказал Паппергер.
Отмечается, что Rheinmetall может отправить Киеву до 50 этих танков.
Для отправки Leopard в Украину необходимо одобрение немецкого правительства, сообщает Handelsblatt.
Танк Leopard 1 был разработан компанией Porsche в Западной Германии и впервые поступил на вооружение в 1965 году. Leopard 1 — это предшественник Leopard 2, который в настоящее время используется армией ФРГ.
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о необходимости увеличить военную поддержку Украины, особенно тяжелым вооружением.
Также генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса готовы в течение многих лет поставлять Украине оружие для борьбы с Россией.
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