15 сентября 2018, суббота

Нельзя верить в Бога и быть мафиози. Папа Римский призвал членов мафии на Сицилии к раскаянию

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Папа Франциск в Палермо почтил память убитого мафией отца Джузеппе Пулизи

Папа Франциск в Палермо почтил память убитого мафией отца Джузеппе Пулизи

В ходе визита в Палермо на Сицилии с целью почтить память отца Джузеппе "Пино" Пулизи, убитого мафией в 1993 году, Папа Римский Франциск призвал членов мафии к раскаянию, сообщает BBC.

В своей речи папа Франциск сказал, что "нельзя верить в Бога и быть мафиози" одновременно.

"Мафиози не живет по-христиански, потому что своим образом жизни он идет против Бога и грешит", - сказал папа на проповеди.

"Я говорю членам мафии: меняйтесь, братья и сестры! Хватит думать о себе и о своих деньгах. Обратитесь к истинному богу, к Иисусу Христу", - заявил понтифик.

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Напомним, 2 августа Папа Римский признал смертную казнь неприемлемой при любых обстоятельствах и внес в катехизис пункт об осуждении смертной казни.

 

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