27 лет в тюрьме и всемирное признание. История жизни легендарного борца с апартеидом Нельсона Манделы 18 июля, 07:40 Сюжет Нельсон Мандела после победы АНК на выборах 2 мая 1994 года (Фото:REUTERS / Peter Andrews)

18 июля мир отмечает День Нельсона Манделы — легендарного борца с апартеидом из Южноафриканской республики, который 27 лет был политическим заключенным, а затем стал первым демократически избранным президентом ЮАР.

18 июля — день рождения Манделы, в 2022 году ему бы исполнилось 104 года. День Нельсона Манделы был официально установлен ООН в ноябре 2009 года, впервые его официально отметили 18 июля 2010 года. Он задуман не как государственный праздник, а как день чествования наследия и ценностей Манделы посредством волонтерской и общественной работы.

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НВ рассказывает кем был Нельсон Мандела и как он изменил историю.

Королевское происхождение и западное образование

Нельсон Мандела родился 18 июля 1918 года в деревне Мвезо района Умтата, который на тот момент входил в состав Капской провинции Южной Африки. Его прадед по отцовской линии, Нгубенгчука, был королем народа Тембу на Транскейских территориях современной провинции Восточный Кейп в Южной Африке. Потомки деда Нельсона Манделы, которого звали Мандела, и от которого они получили свою фамилию, не имели права наследовать трон, но были признаны наследственными королевскими советниками.

Отец Нельсона Манделы, Гадла Генри Мпхаканисва Мандела (1880−1928), был местным вождем и советником монарха. У него было четыре жены, четверо сыновей и девять дочерей, которые жили в разных деревнях. Мать Нельсона Манделы Носекени Фанни была третьей женой Гадлы и тоже принадлежала к королевскому роду, но к другой его ветви.

Люди ставят свечи перед фото Нельсона Манделы в Париже, чтобы почтить его память, 15 декабря 2013 года / Фото: REUTERS / Benoit Tessie

Мать и отец Нельсона Манделы были неграмотными. В детстве он рос в деревне своей матери Куну вместе с двумя сестрами и пас скот.

Сначала будущего борца с апартеидом звали Холилала, но в возрасте около семи лет его мать, которая была методисткой, отправила его в методистскую школу. Там мальчика окрестили и дали ему христианское имя Нельсон.

Когда Нельсону Манделе было около девяти лет, его отец приехал в Куну и умер от неизвестной болезни. После этого его мать отвела его во дворец в Мкхекезвени, где его доверили опеке регента Тембу, вождя Джонгинтабы Далиндьебо. После этого он рос вместе с его сыном Джастисом и дочерью Номафу.

В этот период Мандела каждое воскресенье посещал церковные службы со своими опекунами, христианство стало важной частью его жизни. Он ходил в методистскую миссионерскую школу, расположенную рядом с дворцом, где изучал английский язык, язык коса, историю и географию.

В то время он считал европейских колонизаторов не угнетателями, а благодетелями, которые принесли образование и другие блага южной части Африки.

Чтобы стать советником королевского дома Тембу, в 1933 году Мандела начал свое среднее образование в методистской средней школе Кларкбери в Энгкобо, учреждении западного типа, которое было крупнейшей школой для черных африканцев в Тембуланде. Там он начал заниматься спортом и садоводством.

Через два года он получил аттестат зрелости, а в 1937 году переехал в Хилдтаун, методистский колледж в Форт-Бофорте, который посещала большая часть членов королевской семьи Тембу, включая Джастиса. В это время он начал интересоваться африканской культурой, хотя директор школы подчеркивал превосходство европейской культуры и правительства.

Дети с портретами Нельсона Манделы и свечами в индийском городе Ченнай, 6 декабря 2013 года / Фото: REUTERS / Babu

При поддержке Джонгинтабы в 1939 году Мандела начал учиться в Университете Форт-Хейра, элитном учреждении для черных в Восточном Кейпе, где обучались около 150 студентов, чтобы получить степень бакалавра.

На первом курсе он изучал английский язык, антропологию, политику, «туземное управление» и римско-голландское право, собираясь стать переводчиком или клерком в Департаменте по делам коренных народов.

Хотя в университете у него были друзья, которые поддерживали связи с Африканским национальным конгрессом (АНК) и хотели, чтобы Южная Африка была независимой от Британской империи, Мандела избегал какого-либо участия в зарождающемся движении.

Во время учебы он помог создать комитет студентов-первокурсников, который бросил вызов доминирующему положению студентов-второкурсников. В конце первого курса он стал участником бойкота студенческого представительского совета против качества еды. За это он был отстранен от учебы в университете, и так и не вернулся туда.

Побег в Йоханнесбург и знакомство с политикой

Вернувшись в Мкхекезвени в декабре 1940 года, Мандела обнаружил, что Джонгинтаба решил женить его и Джастиса. Чтобы избежать этого, они оба бежали в Йоханнесбург.

Нельсон Мандела в 1937 году / Фото: en.wikipedia.org

Мандела нашел работу ночным сторожем в Crown Mines, но когда выяснилось, что он сбежал из дома, его уволили. После этого он жил в городке Джордж Гох с двоюродным братом, который познакомил его с агентом по продаже недвижимости и активистом АНК Уолтером Сисулу. Тот нашел Манделе работу штатного клерка в юридической фирме Witkin, Sidelsky and Eidelman. Ее управляющим был Лазарь Сидельски — либеральный еврей, сочувствующий АНК.

Работая там, Мандела познакомился и подружился с Гауром Радебе, членом АНК от племени Хлуби и членом Коммунистической партии, а также евреем-коммунистом Натом Брегманом, который стал его первым белым другом.

Мандела посещал собрания коммунистической партии, где был впечатлен тем, что европейцы, африканцы и индийцы общались на равных. Позже он заявил, что не присоединился к партии, потому что ее атеизм противоречил его христианской вере, и потому, что он рассматривал борьбу в Южной Африке как расовую, а не как классовую войну.

Решив все-таки получить высшее образование, Мандела записался на заочное обучение в Южноафриканском университете и учился по вечерам.

В это время он зарабатывал немного и снимал комнату в доме семьи Хома в городке Александра. Через некоторое время Мандела переехал на территорию Ассоциации коренных жителей Витватерсранда, где жил среди горняков из различных племен. В конце 1941 года Джонгинтаба посетил Йоханнесбург. Там он простил Манделе его побег из дома, а затем вернулся в Тембуленд, где умер зимой 1942 года.

В начале 1943 года, Мандела вернулся в Йоханнесбург. Он решил заняться политикой в качестве юриста, вместо того, чтобы становиться королевским советником в Тембуленде.

Первая женитьба и членство в АНК

В Йоханнесбурге Мандела начал изучать право в университете Витватерсранда. Он был единственным черным студентом и столкнулся с расизмом. В этом университете Мандела подружился с европейскими, еврейскими и индийскими студентами с либеральными и коммунистическими взглядами. В августе 1943 года Мандела выступил в поддержку успешного бойкота автобусов против повышения цен на проезд.

В это время Мандела стал членом АНК. В 1943 году он встретил Антона Лембеде, члена АНК, связанного с «африканистской» ветвью африканского национализма, которая яростно выступала против единого в расовом отношении фронта против колониализма и империализма или союза с коммунистами. Несмотря на его дружбу с представителями других рас и коммунистами, Мандела разделял взгляды Лембеде, считая, что черные африканцы должны быть полностью независимыми в своей борьбе за политическое самоопределение.

Мандела был среди делегации, которая обратилась к президенту АНК Альфреду Битини Ксуме, заявив о необходимости молодежного крыла для массовой мобилизации африканцев против их порабощения. Молодежная лига Африканского национального конгресса (ANCYL) была основана в пасхальное воскресенье 1944 года, ее президентом стал Лембеде, а Мандела занял пост члена исполнительного комитета.

Нельсон Мандела со своей первой женой Эвелин, июль 1944 года / Фото: en.wikipedia.org

Также в это время Мандела познакомился с Эвелин Мейс, медсестрой-стажеркой и активисткой АНК из Энгкобо в регионе Транскей. В октябре 1944 года они поженились, после чего больше года жили с родственниками Мейс. В начале 1946 года Мандела с женой переехали в арендованный дом в Орландо. Их первый ребенок — мальчик Мадиба «Темби» Тембекиле — родился в феврале 1945 года. В 1947 году у пары родилась дочь Маказиве, но через девять месяцев она умерла от менингита. В начале 1947 года Нельсон Мандела перешел на очное обучение и жил на ссуды Фонда социального обеспечения банту.

В июле 1947 года глава ANCYL Лембеде умер, и его сменил на этом посту более умеренный Питер Мда, который согласился сотрудничать с коммунистами и представителями других рас. Мда назначил Манделу секретарем ANCYL. Мандела был не согласен с подходом Мды и в декабре 1947 года поддержал неудачную попытку изгнания коммунистов из ANCYL, считая их идеологию неафриканской.

Такой же позиции Мандела придерживался, когда в 1947 году был избран в исполнительный комитет отделения АНК провинции Трансвааль. Когда региональный руководитель АНК Рамохано, действуя против воли комитета, стал сотрудничать с коммунистами и индийцами, Мандела был одним из тех, кто вынудил его уйти в отставку.

Начало борьбы с апартеидом

На всеобщих выборах в Южной Африке в 1948 году, на которых было разрешено голосовать только белым, к власти пришла Воссоединенная национальная партия. Она вскоре объединилась с партией африканеров, сформировав Национальную партию. Национальная партия была открыто расистской, она систематизировала и расширила расовую сегрегацию новым законодательством об апартеиде.

Мандела и его союзники в АНК под влиянием тактики, уже применяемой индийской общиной Южной Африки, начали выступать за прямые действия против апартеида — бойкоты и забастовки.

Нельсон Мандела вместе с королевой Великобритании Елизаветой, 9 июля 1996 года / Фото: REUTERS

Позже Мандела рассказывал, что он и его коллеги «привели АНК на более радикальный и революционный путь».

Президент АНК Альфред Битини Ксума не поддержал эти меры и был отстранен с поста президента вотумом недоверия. Его место занял Джеймс Морока, с ним у АНК появился и более воинственный исполнительный комитет.

Из-за того, что тогда Нельсон Мандела посвящал все время политике, он не закончил обучение. В декабре 1949 года ему окончательно отказали в получении ученой степени.

В марте 1950 года Мандела вошел в исполнительный комитет АНК. В том же году он был избран национальным президентом ANCYL

Примерно в то же время в Йоханнесбурге состоялся съезд в защиту свободы слова африканских, индийских и коммунистических активистов. Они объявили всеобщую первомайскую забастовку в знак протеста против апартеида и правления белого меньшинства. Мандела выступил против забастовки, потому что она была многорасовой и ее не возглавлял АНК. Однако в ней приняли участие большинство черных рабочих, что привело к усилению репрессий со стороны полиции и принятию Закона 1950 года о подавлении коммунизма, повлиявшего на все протестные группы.

Статуя Нельсона Манделы на карнавале в Рио-де-Жанейро, 17 февраля 2015 года / Фото: REUTERS / Ricardo Moraes

На национальной конференции АНК в декабре 1951 года Мандела продолжал выступать против единого в расовом отношении фронта, но не получил голосов. После этого он отказался от африканизма Лембеде и принял идею создания многорасового фронта против апартеида. Мандела со временем принял и марксистскую идеологию. Комментируя коммунизм, он позже заявил, что «обнаружил, что его сильно тянет к идее бесклассового общества, которое, по его мнению, было похоже на традиционную африканскую культуру, где жизнь была совместной».

В 1952 году Мандела начал работать в юридической фирме H.M. Basner, которой владел коммунист. Из-за работы и политической деятельности он все меньше времени проводил с семьей.

В 1952 году АНК начал подготовку к совместной кампании неповиновения апартеиду с индийскими и коммунистическими группами, основав Национальный добровольный совет для набора добровольцев. Под влиянием Махатмы Ганди кампания предполагала ненасильственное сопротивление. Мандела считал такой подход прагматичным.

22 июня 1952 года Мандела выступил перед собравшейся толпой в 10 тысяч человек, инициировав протестную кампанию. За это его ненадолго арестовали. После этих событий Мандела стал одним из самых известных черных политических деятелей в Южной Африке.

В результате дальнейших протестов число членов АНК выросло с 20 тысяч до 100 тысяч человек. Правительство ответило на протестное движение массовыми арестами и ввело Закон об общественной безопасности 1953 года, позволявший вводить военное положение.

В мае 1953 года власти запретили главе Трансваальского АНК появляться публично. Он рекомендовал Нельсона Манделу как своего преемника. Таким образом в октябре 1953 года Мандела стал региональным президентом АНК.

Преследования властей и новая семья

В июле 1952 года Мандела был арестован и предстал перед судом вместе с еще 20 обвиняемыми. Их приговорили к девяти месяцам каторжных работ за «установленный законом коммунизм» — этим термином правительство описывало деятельность противников апартеида. Затем Манделе на шесть месяцев запретили посещать собрания или разговаривать с более чем одним человеком одновременно, что сделало его президентство в Трансваальском АНК непрактичным, и в этот период кампания неповиновения сошла на нет.

В 1953 году Мандела работал адвокатом в еще двух юридических фирмах, затем попытался вместе с партнером открыть собственную юридическую фирму в центре Йоханнесбурга, но им запретили иметь офис в центре города, а после переезда на окраину клиентов стало меньше.

Международный день Нельсона Манделы в Нью-Йорке, 18 июля 2013 года / Фото: REUTERS / Lucas Jackson

В 1954 году у Нельсона Манделы родилась вторая дочь. В это же время жена обвинила его в супружеской измене. В 1956 году брак Нельсона Манделы распался, а в 1958 году он развелся.

В это же время Мандела пришел к выводу, что для прекращения апартеида и правления белого меньшинства потребуются насильственные действия.

При участии Южноафриканского индийского конгресса, Конгресса цветных людей, Южноафриканского конгресса профсоюзов и Конгресса демократов АНК запланировал Конгресс народа, призвав всех южноафриканцев прислать предложения о том, какой должна быть жизнь после апартеида.

Основываясь на ответах, Расти Бернстайн разработал Хартию свободы, призывающую к созданию демократического, нерасового государства с национализацией крупной промышленности. Хартия была принята на конференции в июне 1955 года в Клиптауне. На конференцию прибыли 3 тысячи делегатов, проведение этого мероприятия остановила полиция.

В 1955—1956 годах власти Южной Африки еще дважды запрещали Манделе выступать публично.

В июне 1958 года Нельсон Мандела женился на социальной работнице Винни Мадикизеле, которая затем стала участвовать в деятельности АНК и даже попала на несколько недель из-за этого в тюрьму. В 1959 году у них родилась дочь Зенани, а в 1959 еще одна дочь Зинджи.

В декабре 1956 года Мандела был арестован вместе с большей частью национального исполнительного органа АНК и обвинен в «государственной измене». Судебные разбирательства по этому делу тянулись несколько лет, в частности, обвинение утверждало, что руководство АНК совершило государственную измену, выступая за насильственную революцию. Оправдательный вердикт судьи вынесли только 29 марта 1961 года.

В начале 1960 года АНК и Панафриканский конгресс (был против совместной борьбы с сегрегацией с представителями других рас — ред.) приняли участие в кампании против ограничений свободы передвижения, введенных властями. В ходе этой кампании африканцы сжигали пропуска, которые были обязаны носить. Одну из акций в Шарпевиле обстреляла полиция, в результате погибли 69 человек. Это привело к беспорядкам по всей Южной Африке, и Мандела тоже публично сжег свой пропуск в знак солидарности.

В ответ правительство ввело военное положение и запретило АНК и ПАК. В марте 1960 года Манделу и других активистов без предъявления обвинений пять месяцев продержали в антисанитарных условиях в тюрьме Претории.

После освобождения Мандела организовывал новую структуру ячеек АНК и забастовку, перемещаясь по стране под видом шофера. Он также тайно встречался с репортерами, сообщив им, что многие активисты, выступающие против апартеида, могут перейти к насильственным действиям.

Копье нации и членство в Коммунистической партии

В 1961 году Мандела стал соучредителем повстанческой организации Копье нации. Хотя первоначально официально было объявлено, что она отделено от АНК, чтобы не испортить репутацию последнего, позже она была признана вооруженным крылом АНК.

Копье нации планировало провести диверсионные акты, которые окажут максимальное давление на правительство с минимальными потерями. Члены этой организации пытались бомбить военные объекты, электростанции, телефонные линии и транспортные связи в ночное время, когда мирных жителей там не было. Мандела заявил, что они выбрали саботаж, потому что он был наименее вредным действием, не предполагал убийств и давал наилучшую надежду на последующее расовое примирение.

Большинство первых членов Копья нации были белыми коммунистами, они помогали Манделе прятаться от властей. Наиболее вероятно, Мандела с конца 1950-х или начала 1960-х сам стал членом Коммунистической партии, хотя позже это отрицал. Членство Манделы в Коммунистической партии после его смерти подтверждали как в АНК, так и в самой Коммунистической партии Южной Африки, в последней утверждали, что он входил в ее центральный комитет.

Нельсон Мандела и Фидель Кастро, 19 февраля 2008 года / Фото: REUTERS / Chris Kotze

Вскоре после того, как лидер АНК Альберт Лутули получил Нобелевскую премию мира, Копье нации заявило о себе, осуществив 16 взрывов в День Дингаана 16 декабря 1961 года.

День Дингаана — национальный праздник ЮАР, отмечаемый ежегодно 16 декабря, буры в этот день праздновали победу над армией зулусов в 1864 году, для африканских народов ЮАР этот день связан с движением против расовой дискриминации, в 1994 году был переименован в День примирения.

Следующие нападения Копье нации организовало в канун 1962 года.

Путешествие по Африке и поездка в Лондон

В 1962 году АНК решил отправить Манделу в качестве делегата на встречу Панафриканского движения за свободу Восточной, Центральной и Южной Африки (PAFMECSA), которая должна была состояться в феврале 1962 года в столице Эфиопии Аддис-Абебе.

Мандела тайно покинул Южную Африку через Бечуаналенд, по дороге в Эфиопию он посетил Танганьику и встретился с ее президентом Джулиусом Ньерере.

Постер перед домом Нельсона Манделы в Йоханнесбурге, 15 декабря 2013 года / Фото: REUTERS / Yves Herman

На конференции PAFMECSA Мандела встретился с императором Эфиопии Хайле Селассие I и выступил с речью после выступления Селассие.

После этого он отправился в Каир, а затем в Тунис. Президент Туниса Хабиб Бургиба дал ему 5 тысяч фунтов стерлингов на вооружение. Затем Мандела отправился в Марокко, Мали, Гвинею, Сьерра-Леоне, Либерию и Сенегал, получив деньги от президента Либерии Уильяма Табмана и президента Гвинеи Ахмеда Секу Туре.

Затем Мандела отправился в Лондон. Там он проводил встречи с активистами, выступающими против апартеида, и репортерами.

Из Лондона Мандела снова поехал в Эфиопию, где начал проходить шестимесячный курс обучения партизанской войне, но через два месяца руководство АНК отозвало его обратно в Африку.

Арест и тюремное заключение

5 августа 1962 года полиция схватила Манделу вместе с другим активистом Сесилом Уильямсом возле Хоуика. Бывший американский дипломат Дональд Рикард позже утверждал, что полиции сообщило, где находится Мандела, ЦРУ, опасавшееся его связей с коммунистами.

Манделу обвинили в подстрекательстве к забастовкам рабочих и самовольном выезде из страны. Сам он намеревался использовать судебный процесс для демонстрации «морального противодействия расизму со стороны АНК».

Находясь под стражей, Мандела начал заочное обучение в Лондонском университете, чтобы получить степень бакалавра права.

Слушание его дела началось в октябре 1962 года. Мандела отказался вызывать свидетелей и превратил свою просьбу о смягчении наказания в политическую речь.

Камера Нельсона Манделы на острове Роббен, 13 декабря 2013 года / Фото: REUTERS / Yves Herman

«Я боролся против господства белых, и я боролся против господства черных. Я лелеял идеал демократического и свободного общества, в котором все люди будут жить вместе в гармонии и с равными возможностями. Это идеал, ради которого я надеюсь жить и увидеть его воплощение в жизнь. Но если понадобится, это идеал, за который я готов умереть», — заявил он, в частности, на суде.



Его признали виновным и приговорили к пяти годам лишения свободы.

11 июля 1963 года полиция совершила рейд на ферму Лилислиф и арестовала присутствовавших там людей. Полицейские нашли документы, подтверждающие деятельность Копья нации, в некоторых из которых упоминался Мандела.

В октябре 1963 года начался еще один процесс. Манделу и его товарищей обвинили в саботаже и заговоре с целью свержения правительства.

Мандела и другие пятеро обвиняемых признали саботаж, но отрицали, что когда-либо собирались начать партизанскую войну против правительства.

Судебный процесс привлек международное внимание. ООН и Всемирный совет мира призывали освободить обвиняемых, а Союз Лондонского университета избрал Манделу президентом.

12 июня 1964 года судья Де Вет признал Манделу и еще двух обвиняемых виновными по всем пунктам. Обвинение требовало смертного приговора, но судья приговорил их к пожизненному тюремному заключению.

В 1964 году Манделу и других обвиняемых по его делу перевели из Претории в тюрьму на острове Роббен, где они оставались в течение следующих 18 лет.

Нельсон Мандела и Билл Клинтон выглядывают из-за решетки камеры, в которой Мандела провел 17 лет / Фото: REUTERS

Манделу содержали в бетонной камере площадью 2,4 на 2,1 метра, спал он на соломенной циновке. Сначала Мандела и его товарищи измельчали большие камни, чтобы получить гравий, затем, в январе 1965 года их перевели на работу в известковом карьере. Манделе запрещали носить солнцезащитные очки и из-за отраженного известью света у него необратимо ухудшилось зрение. По вечерам Мандела продолжал учиться, чтобы получить степень бакалавра права.

Первоначально ему разрешалось одно посещение и одно письмо каждые шесть месяцев, хотя вся почта подвергалась жесткой цензуре.

Находясь в заключении, он продолжал политическую борьбу, в частности был включен в группу представителей всех политических заключенных на острове Роббен.

Также в заключении Мандела изучал ислам и бурский язык африкаанс. С помощью последнего он надеялся завоевать расположение надзирателей и убедить их в своей правоте.

Иногда Манделу посещали в тюрьме высокопоставленные политики.

Его мать посетила его в 1968 году и умерла вскоре после этого. В следующем году его первенец погиб в автокатастрофе, и Манделе запретили присутствовать на похоронах.

Жена Манделы Винни редко могла с ним видеться, время от времени она попадала в тюрьму за политическую деятельность, а когда в 1977 году ее освободили, то заставили поселиться в Брандфорте, из-за чего свидания по-прежнему были невозможны.

К 1975 году Манделе разрешили больше посещений и писем. Он переписывался с активистами, выступавшими против апартеида, такими как Мангосуту Бутелези и Десмонд Туту.

В том же году он начал писать свою автобиографию, которую контрабандой переправили в Лондон, но в то время так и не опубликовали. Несколько страниц обнаружили тюремные власти и лишили его после этого привилегии учиться на бакалавра права на четыре года. Во время этого перерыва в учебе, длившегося до 1980 года, Мандела читал и занимался садоводством.

В июле 1978 года, когда он отпраздновал свое 60-летие, международный интерес к Манделе возрос.

Он был удостоен звания почетного доктора Лесото, Премии Джавахарлала Неру за международное понимание Индии в 1979 году и Премии города Глазго в 1981 году.

В марте 1980 года началась международная кампания под лозунгом «Свободу Манделе!». В том же году Совет безопасности ООН призвал к его освобождению. Однако правительство Южной Африки отказалось отпустить Манделу на свободу, рассчитывая на поддержку своих союзников — президента США Рональда Рейгана и премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, которые считали АНК Манделы террористической организацией, симпатизирующей коммунизму.

Акция с требованием освободить Нельсона Манделу в Восточном Берлине, 20 сентября 1986 года / Фото: Gabriele Senft / German Federal Archives

В апреле 1982 года Мандела был переведен в тюрьму Полсмур в Кейптауне вместе с другими членами АНК. Они считали, что их изолировали, чтобы лишить влияния на молодых активистов на острове Роббен.

Условия в Полсмуре были лучше, чем на острове Роббен. Манделе разрешили растить сад на крыше, он много читал и переписывался, теперь ему было разрешено 52 письма в год.

В это время Манделу назначили покровителем многонационального Объединенного демократического фронта (ОДФ), основанного для борьбы с реформами, осуществленными президентом ЮАР Питером Виллемом Ботой.

Правительство Национальной партии Боты разрешило голосовать людям, которые не были белыми, например, индийцам, но черные африканцы были исключены из системы. ОДС видели в этом попытку разделить движение против апартеида по расовому признаку.

Долгие переговоры об освобождении

В начале 80-х годов по всей Южной Африке началась эскалация насилия, что сопровождалось экономической стагнацией, так как многонациональные банки — под давлением международного лобби — прекратили инвестировать в Южную Африку. Банки и премьер Великобритании Тэтчер просили Боту освободить Манделу, чтобы разрядить нестабильную ситуацию.

Бота предложил Манделе свободу при условии, что он «безоговорочно отвергнет насилие как политическое оружие».

Свой ответ Мандела обнародовал через свою дочь Зинджи: «Какую свободу мне предлагают, пока организация народа [АНК] остается под запретом? Только свободные люди могут вести переговоры. Заключенный не может заключать контракты».

В 1985 году Мандела перенес операцию на предстательной железе и его перевели в новое одиночное помещение на первом этаже.

После нового отказа освободить Манделу сопротивление апартеиду усилилось. АНК совершил 231 нападение в 1986 году и 235 в 1987 году. Для подавления сопротивления правительство Южной Африки использовало армию и полицию и оказывало скрытую поддержку группам линчевателей и зулусскому националистическому движению Инката, которое было вовлечено во все более ожесточенную борьбу с АНК.

Еще несколько лет Мандела вел переговоры с высокопоставленными представителями правительства о своем освобождении. Он настаивал, что АНК прекратит свою вооруженную деятельность только тогда, когда правительство откажется от насилия.

70-летие Манделы в июле 1988 года снова привлекло международное внимание. Концерт в его честь на стадионе Уэмбли транслировали по телевидению, его посмотрели около 200 миллионов зрителей.

В этот период лидеры АНК сообщили ему, что его жена Винни возглавила банду Футбольный клуб Мандела Юнайтед, которая была ответственна за пытки и убийства противников, в том числе детей. Мандела, несмотря на то, что ему советовали развестись с Винни, решил этого не делать, пока ее не признали виновной в суде.

1988 году Манделу, заболевшего туберкулезом, перевели в тюрьму Виктор Верстер в Паарле. Его разместили в относительно комфортабельном доме надзирателя с личным поваром. В это время он продолжал учебу. Манделе разрешили принимать много посетителей, и он организовал секретную связь с изгнанным лидером АНК Оливером Тамбо.

В 1989 году Бота перенес инсульт, но сохранил пост президента страны. После этого, в июле 1989 года, Бота неожиданно пригласил Манделу на встречу за чаем. Шесть недель спустя Боту сменил на посту президента Фредерик Виллем де Клерк, считавший апартеид нежизнеспособным.

В ноябре 1989 года де Клерк собрал свой кабинет, чтобы обсудить легализацию АНК и освобождение Манделы. Хотя некоторые были категорически против его планов, де Клерк встретился с Манделой в декабре.

В феврале 1990 года были легализованы все ранее запрещенные политические партии и объявлено о безоговорочном освобождении Манделы.

Покидая тюрьму, Нельсон Мандела держал за руку свою жену Винни, его освобождение транслировалось в прямом эфире по всему миру.

Сюжет об освобождении Нельсона Манделы из тюрьмы

Проехав через толпу к мэрии Кейптауна, он произнес речь, в которой заявил о своей приверженности миру и примирению с белым меньшинством, но дал ясно понять, что вооруженная борьба АНК еще не закончена и будет продолжаться как «чисто защитная акция против насилия апартеида». Он выразил надежду, что правительство согласится на переговоры, чтобы «больше не было необходимости вооруженной борьбы», и настаивал на том, что его главная цель — принести мир черному большинству и дать ему право голоса на общенациональных и местных выборах.

В течение следующих дней Мандела встретился с друзьями, активистами и прессой и выступил перед примерно 100 тысячами человек на стадионе FNB в Йоханнесбурге.

Политическая деятельность после освобождения

После освобождения Мандела встретился со сторонниками и политиками в Замбии, Зимбабве, Намибии, Ливии и Алжире, а затем отправился в Швецию и Лондон, где появился на масштабном мероприятии в свою честь на стадионе Уэмбли.

Призывая зарубежные страны поддержать санкции против правительства апартеида, он встретился с президентом Франсуа Миттераном во Франции, папой Иоанном Павлом II в Ватикане и премьер-министром Маргарет Тэтчер в Великобритании.

В США он встретился с президентом Джорджем Бушем, выступил в обеих палатах Конгресса и посетил восемь городов.

На Кубе он познакомился с президентом Фиделем Кастро, которым давно восхищался.

Также Мандела встретился с президентом Индии Рамасвами Венкатараманом, президентом Индонезии Хаджи Сухарто, премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом и премьер-министром Австралии Бобом Хоуком, посетил Японию, но так и не поехал в СССР.

Нельсон Мандела и Муаммар Каддафи в Претории, 13 июня 1999 года / Фото: REUTERS / Peter Andrews

В мае 1990 года Мандела возглавил многонациональную делегацию АНК на предварительных переговорах с правительственной делегацией из 11 африканеров. В результате переговоров правительство отменило чрезвычайное положение.

В августе того же года Мандела предложил АНК прекратить огонь, за что его раскритиковали члены Копья нации.

На национальной конференции АНК в июле 1991 года в Дурбане Мандела признал, что партия имеет недостатки, и объявил о своей цели создать «сильную и хорошо отлаженную рабочую группу» для обеспечения правления большинства. На этой конференции Манделу избрали президентом АНК и был избран национальный исполнительный орган, состоящий из 50 представителей разных рас и представителей разных полов.

Мандела получил офис в недавно приобретенной штаб-квартире АНК в Shell House в Йоханнесбурге и переехал в большой дом Винни в Соуэто. Мандела поддерживал жену во время суда по обвинению в похищении и нападении и получил финансирование для ее защиты от Международного фонда защиты и помощи для юга Африки и от ливийского лидера Муаммара Каддафи. В июне 1991 года она была признана виновной и приговорена к шести годам тюремного заключения, сокращенного до двух лет после апелляции. 13 апреля 1992 года Мандела публично объявил о своем расставании с Винни.

Расставшись с женой, Мандела переехал в Хоутон, пригород Йоханнесбурга, в котором жили преимущественно белые.

В это время ситуация в стране ухудшилась из-за роста уровня насилия между различными группами черного большинства, в частности между сторонниками АНК и Инкаты в Квазулу-Натале, что привело к гибели тысяч человек.

Мандела утверждал, что в государственных спецслужбах существует «третья сила», поддерживающая массовые убийства.

В сентябре 1991 года в Йоханнесбурге прошла национальная мирная конференция, на которой Мандела, лидер Инкаты Мангосуту Бутелези и де Клерк подписали мирное соглашение, но насилие продолжалось.

В декабре 1991 года во Всемирном торговом центре Йоханнесбурга началась Конвенция за демократическую Южную Африку (CODESA), на ней присутствовали 228 делегатов от 19 политических партий. Хотя делегацию АНК возглавлял Сирил Рамафоса, ключевой фигурой был Нельсон Мандела.

Нельсон Мандела отмечает свой 80-й день рождения, 18 июля 1998 года / Фото: REUTERS / Peter Andrews

После того, как де Клерк использовал заключительную речь, чтобы осудить насилие АНК, Мандела вышел на сцену, чтобы осудить де Клерка как «главу незаконного, дискредитированного режима меньшинства».

Вторая CODESA была проведена в мае 1992 года, на ней де Клерк настаивал на том, что Южная Африка после апартеида должна использовать федеральную систему с чередованием президентских полномочий для обеспечения защиты этнических меньшинств. Мандела выступил против этого, требуя унитарной системы, управляемой большинством.

Из-за массового убийства активистов АНК в Бойпатонге, совершенного при поддержке правительства боевиками Инкаты, Мандела прервал переговоры. Он созвал специальную сессию Совета Безопасности ООН и предложил разместить в Южной Африке миротворческие силы ООН для предотвращения «государственного терроризма».

Призывая к массовым действиям внутри страны, в августе 1992 года АНК организовал крупнейшую забастовку в истории Южной Африки, и его сторонники двинулись на Преторию.

После убийства в Бишо Силами обороны Сискея 28 сторонников АНК в сентябре 1992 года Мандела возобновил переговоры.

Он согласился сделать это при условии, что все политические заключенные будут освобождены, традиционное оружие зулусов будет запрещено, а зулусские общежития — огорожены — для предотвращение дальнейших нападений Инкаты. Де Клерк неохотно на это согласился.

В ходе переговоров было согласовано, что будут проведены многорасовые всеобщие выборы, в результате которых будет сформировано пятилетнее коалиционное правительство национального единства и конституционное собрание. АНК также согласился сохранить рабочие места белых государственных служащих.

Была согласована временная конституция, основанная на либерально-демократической модели, гарантирующей разделение власти, создание конституционного суда и включающую билль о правах в американском стиле. Конституция разделила страну на девять провинций, каждую со своим премьер-министром и государственной службой, это был компромисс между стремлением де Клерка к федерализму и стремлением Манделы к унитарному правительству.

Демократическому процессу угрожала Группа обеспокоенных южноафриканцев (COSAG), альянс черных этнических сепаратистских групп, таких как Инката и крайне правые африканерские партии. Одна из них Afrikaner Weerstandsbeweging (AWB) в июне 1993 года атаковала Всемирный торговый центр Кемптон-Парк.

Нельсон Мандела во время выступления в Гарвардском университете, 18 сентября 1998 года / Фото: REUTERS/Jim Bourg

В июле 1993 года и Мандела, и де Клерк посетили США, независимо друг от друга встретились с президентом Биллом Клинтоном, и каждый получил от него медаль свободы.

Вскоре после этого Мандела и де Клерк были совместно удостоены Нобелевской премии мира в Норвегии.

В этот период Мандела начал встречаться с представителями крупного бизнеса. На этих встречах он преуменьшал свою поддержку национализации, опасаясь отпугнуть иностранных инвесторов.

Избрание президентом

Выборы были назначены на 27 апреля 1994 года. В своей предвыборной кампании АНК обещал построить миллион домов за пять лет, ввести всеобщее бесплатное образование и расширить доступ к воде и электричеству. Лозунгом партии было «Лучшая жизнь для всех». При этом в предвыборной программе не указывались источники финансирования.

За исключением Weekly Mail и New Nation, южноафриканская пресса выступила против избрания Манделы.

Нельсон Мандела с АРнольдом Шварценеггером, 12 июля 2001 года / Фото: REUTERS / Mike Hutchings

Мандела посвятил много времени сбору средств для АНК, совершил поездку по Северной Америке, Европе и Азии, чтобы встретиться с богатыми спонсорами, в том числе бывшими сторонниками режима апартеида.

Обеспокоенный тем, что COSAG подорвет выборы Мандела встретился с африканерскими политиками и генералами, убеждая их работать в рамках демократической системы. Вместе с де Клерком он также убедил Бутелези из Инкаты принять участие в выборах, а не начинать войну за отделение.

В качестве лидеров двух основных партий де Клерк и Мандела участвовали в теледебатах.

Во время выборов ячейка AWB убила 20 человек, взорвав бомбы в автомобилях.

АНК одержал безоговорочную победу, набрав 63% голосов — чуть меньше двух третей голосов, необходимых для одностороннего изменения конституции.

АНК также одержал победу в семи провинциях, причем Инката и Национальная партия выиграли выборы каждая в одной из провинций.

Мандела голосовал в средней школе Оланге в Дурбане, и, хотя победа АНК обеспечила ему избрание на пост президента, он публично признал, что выборы были омрачены случаями мошенничества и саботажа.

Первым актом новоизбранного Национального собрания было формальное избрание Манделы первым черным главой Южной Африки. Его инаугурация состоялась в Претории 10 мая 1994 года. За ней наблюдал миллиард телезрителей по всему миру.

Нельсон Мандела принимает президентскую присягу

Мандела возглавил правительство национального единства, в котором доминировал АНК, не имевший опыта самостоятельного управления, но в состав которого входили представители Национальной партии и Инкаты.

Годы президентства

Согласно временной конституции, Инката и Национальная партия имели право на места в правительстве на основании получения не менее 20 мест. В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями де Клерк и Табо Мбеки стали заместителями президента.

Переехав в президентский офис в Туйнхейс в Кейптауне, Мандела позволил де Клерку сохранить президентскую резиденцию в поместье Груте Шур. Он поселился в соседнем поместье Вестбрук, которое он переименовал в Генадендаль, что в переводе с языка африкаанс означает Долина милосердия.

Во время своего президентства Мандела встречался со знаменитостями, в частности, Майклом Джексоном, Вупи Голдберг и Spice Girls, а также дружил с бизнесменами, такими как англо-американский Гарри Оппенгеймер.

Кроме того, Мандела встречался с королевой Елизаветой II, в частности, во время ее государственного визита в Южную Африку в марте 1995 года.

Нельсон Мандела празднует 86-летие с женой Грасой Машел (слева) и бывшей женой Винни Манделой (справа) / Фото: Abaca Press via REUTERS

Несмотря на свое богатое окружение, Мандела жил просто, жертвуя треть своего годового дохода в Детский фонд Нельсона Манделы, который он основал в 1995 году.

Устраняя цензуру прессы, выступая в защиту свободы прессы и оказывая поддержку многим журналистам, Мандела критически относился к большей части СМИ страны, так как они принадлежали представителям белого среднего класса.

В декабре 1994 года Мандела опубликовал Долгий путь к свободе, автобиографию, основанную на рукописи, написанной им в тюрьме, дополненную интервью, проведенным с американским журналистом Ричардом Стенгелем.

В конце 1994 года он присутствовал на 49-й конференции АНК в Блумфонтейне, на которой был избран более воинственный национальный исполнительный орган. В него вошла, в частности, Винни Мандела. Хотя она выразила заинтересованность в примирении, Нельсон Мандела инициировала бракоразводный процесс в августе 1995 года.

В этом году у Манделы начались отношения с Грасой Машел, мозамбикской политической активисткой на 27 лет моложе его, вдовой бывшего президента Саморы Машела. Она отклонила первое предложение Манделы о замужестве.

Главной задачей своего президентства Мандела считал национальное примирение. Видя, как другие постколониальные африканские экономики пострадали после ухода белых элит, Мандела стремился убедить белое население Южной Африки в том, что оно защищено.

Нельсон Мандела и Майкл Джексон, 23 марта 1999 года / Фото: Mike Hutchings / REUTERS

Отношения Манделы с де Клерком были натянутыми. В январе 1995 года Мандела жестко отчитал его за амнистию 3500 полицейских, а позже раскритиковал за защиту бывшего министра обороны Магнуса Малана, когда последний был обвинен в убийстве.

Мандела лично встретился с высокопоставленными деятелями режима апартеида, в том числе с вдовой Хендрика Фервурда Бетси Шумби и адвокатом Перси Ютаром, а также возложил венок к статуе африканерского героя Даниэля Терона.

Подчеркивая личное прощение и примирение, он объявил, что «мужественные люди не боятся прощать ради мира».

Усилия Манделы по примирению успокоили опасения белых, но также вызвали критику со стороны более воинственных представителей черного большинства.

Мандела руководил формированием Комиссии по установлению истины и примирению для расследования преступлений, совершенных при апартеиде как правительством, так и АНК.

Чтобы предотвратить создание мучеников, комиссия объявила индивидуальную амнистию в обмен на свидетельские показания о преступлениях, совершенных в эпоху апартеида.

Администрация Манделы унаследовала страну с огромным неравенством между черными и белыми общинами. 12 миллионов человек не имели доступа к чистой воде, 2 миллиона детей не ходили в школу, а треть населения была неграмотна. Уровень безработицы составлял 33%, и чуть меньше половины населения жило за чертой бедности.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса произносит речь на балконе, на котором произнес свою первую речь после освобождения Нельсон Мандела / Фото: REUTERS / Sumaya Hisham

Государственные финансовые резервы были почти исчерпаны, пятая часть национального бюджета была потрачена на погашение долга, из-за чего объем обещанной Программы реконструкции и развития (ПРР) был сокращен. В 1996 году эту программу заменили на новую политику Роста, занятости и перераспределения, которая делала упор на экономический рост в рамках рыночной экономики и поощрение иностранных инвестиций. Многие в АНК считали ее неолиберальной и не направленной на решение проблемы социального неравенства. Принимая этот подход, правительство Манделы придерживалось Вашингтонского консенсуса, за который выступали Всемирный банк и Международный валютный фонд.

При президентстве Манделы расходы на социальное обеспечение увеличились на 13% в 1996—1997, на 13% в 1997—1998 и на 7% в 1998—1999. Правительство ввело паритетность грантов для сообществ, включая пособия по инвалидности, пособия на содержание детей и пенсии по старости, которые ранее были установлены на разных уровнях для различных расовых групп Южной Африки.

В 1994 году было введено бесплатное медицинское обслуживание для детей в возрасте до шести лет и беременных женщин. В 1996 году медицинское обслуживание стало бесплатным для всех, кто пользовался первичными медицинскими услугами государственного сектора.

К выборам 1999 года АНК мог похвастаться тем, что благодаря их политике 3 миллиона человек были подключены к телефонным линиям, 1,5 миллиона детей начали ходить школы, 500 клиник были модернизированы или построены, 2 миллиона человек были подключены к электросети, 3 млн человек получили доступ к чистой воде и было построено 750 тысяч домов, в которых жило почти 3 миллиона человек.

Закон 3 о земельной реформе от 1996 года гарантировал права арендаторов, проживающих на фермах, где они выращивали зерновые или пасли скот. Их больше нельзя было выселить без постановления суда или если они были старше 65 лет.

Признавая, что производство оружия является ключевой отраслью экономики Южной Африки, Мандела одобрил торговлю оружием, но ввел более жесткие правила, чтобы гарантировать, что южноафриканское оружие не будет продано авторитарным режимам.

Также при правлении Манделы одним из основных секторов экономики ЮАР стал туризм.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса произносит речь на фоне портрета Нельсона Манделы / Фото: REUTERS / Mike Hutchings

Критики обвиняли Манделу в том, что он мало делал для сдерживания пандемии ВИЧ/СПИДа в стране: к 1999 году 10% населения Южной Африки были ВИЧ-инфицированными. Позже Мандела признал, что он лично пренебрегал этим вопросом, отчасти из-за того, что вопросы, связанные с сексом, были табуированы.

Также Манделу критиковали за недостаточную борьбу с преступностью и коррупцией.

Кроме того, тысячи квалифицированных белых южноафриканцев, чтобы избежать растущего уровня преступности, повышения налогов и воздействия позитивной дискриминации черных в сфере занятости, уехали из ЮАР, а вместо них прибыли миллионы мигрантов из более бедных стран Африки. Мандела призвал южноафриканцев принять их как «братьев и сестер», хотя общественность относилась к ним отрицательно.

В сентябре 1998 года Мандела был назначен генеральным секретарем Движения неприсоединения, которое проводило свою ежегодную конференцию в Дурбане. Он использовал это мероприятие для критики «узких, шовинистических интересов» израильского правительства в затягивании переговоров по прекращению израильско-палестинского конфликта. Также он призвал Индию и Пакистан к переговорам по прекращению конфликта в Кашмире. К этому негативно отнеслись как Израиль, так и Индия.

Мандела стремился к укреплению экономических отношений с Восточной Азией, в частности с Малайзией, хотя этому помешал азиатский финансовый кризис 1997 года.

Первоначально Мандела признал Тайвань, но под давлением КНР в ноябре 1996 года отказался от этого признания, а в мае 1999 года совершил официальный визит в Пекин.

Нельсон Мандела и премьер-министр Израиля Шимон Перес, 20 октября 1996 года / Фото: REUTERS

Манделу критиковали из-за его близких отношений с президентом Индонезии Сухарто, чей режим был ответственен за массовые нарушения прав человека, за торговые связи его правительства с Сирией, Кубой и Ливией и личную дружбу с Кастро и Каддафи.

Во время своего президентства Мандела принимал активное участие в решении проблем ряда стран на Африканском континенте, стараясь выступать в качестве посредника в конфликтах.

В мае 1996 года была одобрена парламентом новая конституция Южной Африки, закрепившая ряд институтов, контролирующих политическую и административную власть в рамках конституционной демократии. Де Клерк выступил против реализации этой конституции. Он и Национальная партия вышли из коалиционного правительства в знак протеста, заявив, что АНК не обращается с ними как с равными. Их места в правительстве заняли представители АНК, а Мбеки стал единственным заместителем президента.

Со временем Мандела все чаще делегировал свои обязанности Мбеки, сохраняя личный надзор лишь за разведкой и мерами безопасности.

Мандела ушел с поста президента АНК на конференции партии в декабре 1997 года.

На свое 80-летие Мандела женился на Грасе Машел.

Хотя конституция 1996 года позволяла президенту избираться на два пятилетних срока подряд, Мандела никогда не планировал баллотироваться на второй срок. В 1999 году он ушел в отставку. Мандела оставался очень популярным: 80% опрошенных в 1999 году южноафриканцев выразили удовлетворение его работой на посту президента.

Мандела после отставки с поста президента

После отставки Мандела сначала пытался вести спокойную и уединенную жизнь.

Однако он так и не смог к ней привыкнуть и вернулся к активной общественной жизни, включающей встречи с мировыми лидерами и знаменитостями и работу с Фондом Нельсона Манделы, основанным в 1999 году, которые занимался развитием сельских районов, строительством школ и борьбой с ВИЧ/СПИДом. Он призывал правительство Мбеки обеспечить ВИЧ-инфицированным южноафриканцам доступ к антиретровирусным препаратам. В январе 2005 года Мандела заявил, что его сын Макгато умер от СПИДа, чтобы бросить вызов табу на обсуждении этой болезни.

В июле 2001 года Мандела успешно вылечился от рака простаты.

В 2003 году в Роудс-Хаусе Оксфордского университета был создан Фонд Манделы Родса для предоставления стипендий для аспирантов африканским студентам.

После отставки Мандела стал больше критиковать внешнюю политику США и Великобритании.

В июне 2004 года в возрасте 85 лет Мандела заявил, что больше не будет активно заниматься общественной жизнью. Хотя он продолжал встречаться с близкими друзьями и членами семьи, фонд отклонял приглашения Манделы на публичные мероприятия и большинство запросов на интервью.

Мемориал Нельсону Манделе на месте его ареста / Фото: REUTERS / Rogan Ward

В 2005 году он основал фонд Наследие Нельсона Манделы и отправился в США, чтобы выступить перед Институтом Брукингса и Национальной ассоциацией содействия прогрессу цветного населения США о необходимости экономической помощи Африке.

Мандела также призывал президента Зимбабве Роберта Мугабе уйти в отставку из-за нарушений прав человека в стране. Когда это оказалось неэффективным, он публично высказался против Мугабе в 2007 году, прося его уйти в отставку «с остаточным уважением и капелькой достоинства».

90-летие Манделы отмечалось по всей стране.

В 2004 году Мандела успешно провел кампанию за проведение в Южной Африке чемпионата мира по футболу 2010 года. В последний раз Мандела публично выступил на церемонии закрытия чемпионата мира.

В июне 2013 Нельсон Мандела был госпитализирован с обострением легочной инфекции. В сентябре его выписали из больницы, хотя его состояние оставалось нестабильным. 5 декабря 2013 года в возрасте 95 лет Нельсон Мандела умер. После его смерти в ЮАР объявили десятидневный траур.

Поминальная служба была проведена на стадионе FNB в Йоханнесбурге 10 декабря 2013 года. 15 декабря Манделу похоронили в Куну, где он рос в первые годы жизни. Около 90 представителей иностранных государств приехали в Южную Африку для участия в мемориальных мероприятиях.

Состояние Нельсона Манделы в 4,1 миллиона долларов США унаследовали его вдова и другие члены семьи, персонал и учебные заведения.

Ко времени его смерти в Южной Африке Мандела считался одновременно «отцом нации» и «отцом-основателем демократии». Мандела также заслужил международное признание за свою активность в борьбе с апартеидом и содействии расовому примирению. Его часто цитируют вместе с Махатмой Ганди и Мартином Лютер Кингом-младшим как одного из образцовых антирасистских и антиколониальных лидеров XX века

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