Нелитературные подробности. В Швеции разгорелся скандал вокруг академии, вручающей Нобеля

В центре скандала оказалась поэтесса Катарина Фростенсон, член Шведской академии, и ее супруг

Шведская академия – престижное учреждение, с 1901 года ежегодно присуждающее Нобелевскую премию мира в области литературы – переживает крупнейший кризис в своей более чем 200-летней истории.

Супруга одного из членов академии заподозрили в сексуальных домогательствах и досрочном разглашении имен нобелевских лауреатов. После этого состав академии демонстративно покинули несколько ее членов, а 12 апреля - и постоянный секретарь Сара Даниус. В скандал пришлось вмешаться шведскому королю Карлу XVI Густаву.

НВ собрало все подробности громкой истории, которая может сделать академию недееспособной и повлиять на присуждение литературного Нобеля в нынешнем году.

Что произошло

За последние месяцы шведская газета Dagens Nyheter – крупнейшее ежедневное издание страны – опубликовала серию разоблачающих материалов о муже шведской поэтессы Катарины Фростенсон, которая является действующим членом Шведской академии. По данным издания, ее 71-летний супруг Жан-Клод Арно – фотограф и режиссер французского происхождения – на протяжении 20 лет неоднократно домогался женщин, что подтвердили как минимум 18 шведок.

Жана-Клода Арно подозревают в разглашении имен нобелевских лауреатов и сексуальных домогательствах / Фото Christine Olsson / Dagens Nyheter

Несколько подобных эпизодов произошли в крупном стокгольмском культурном центре Forum, которым, как выяснилось, владеют Арно и Фростенсон. Шведская академия – один из спонсоров этого клуба. Forum неоднократно был площадкой для выступлений нобелевских лауреатов, известных деятелей культуры и ученых.

Последнее расследование шведская газета обнародовала 9 апреля. В нем вдобавок идет речь о том, что Арно неоднократно нарушал строжайшую тайну – сообщал посторонним лицам имена нобелевских лауреатов по литературе до их официального обнародования. Так, с 1996 года он заранее раскрыл имена как минимум семи лауреатов: Виславы Шимборской в 1996-м, Эльфриды Елинек в 2004-м, Гарольда Пинтера в 2005-м, Жан-Мари Гюстава Леклезио в 2008-м, Патрика Модиано в 2014-м, Светланы Алексиевич в 2015-м и Боба Дилана в 2016-м.

Это словно бомба, сброшенная прямо на здание фондовой биржи

И хотя Dagens Nyheter прямо не называет имена фигурантов скандала, всякий раз иносказательно именуя Арно "шведским авторитетом в области культуры", в Швеции не осталось сомнений относительно их личностей.

С осени прошлого года, когда в шведских СМИ появились первые резонансные публикации, Арно и его жена не выходят в свет, а сама Фростенсон перестала принимать участия в заседаниях академии, сообщает Deutsche Welle. Арно отрицает все обвинения в свой адрес.

"Вавилонская башня рушится". Последствия скандала

Чтобы расследовать озвученные в СМИ подозрения относительно Арно, Шведская академия обратилась за помощью к юридической фирме Hammarskiöld & Co. По итогам собственного расследования юристы подтвердили случаи разглашения имен нобелевских лауреатов, а также обратили внимание на финансовые нарушения со стороны супругов в отношении Шведской академии.

Так, юристы уличили Арно в ненадлежащем использовании принадлежащей академии квартиры в Стокгольме – фотограф использовал ее в личных целях и даже прикрепил к двери табличку с собственным именем. Кроме того, Арно и Фростенсон не задекларировали долю своего владения культурным центром Forum, который получает значительный объем средств от академии.

По итогам разбирательства юристы предложили Шведской академии обратиться в полицию для расследования махинаций

В итоге юристы Hammarskiöld & Co предложили Шведской академии обратиться в полицию для расследования этих фактов и исключить из своего состава Фростенсон.

5 апреля Шведская академия вынесла оба вопроса на голосование, однако они не нашли поддержки большинства. Ряд академиков отметили, что юристы Hammarskiöld ссылаются на анонимные источники и этого недостаточно для принятия серьезных решений в отношении Фростенсон.

В знак протеста против такой нерешительности трое членов академии заявили о выходе из ее состава, еще один – о своем намерении поступить также. А 12 апреля об отставке заявила и постоянный секретарь Шведской академии Сара Даниус.

В итоге из 18 членов Шведской академии в ее составе де-факто остается максимум 12 – еще двое покинули академию ранее по другим причинам.

Из-за скандала Шведская академия может лишиться кворума / Фото EPA

Серьезность проблемы в том, что все члены академии, согласно нынешним правилам, назначаются пожизненно – то есть даже в случае отставки их вплоть до смерти невозможно заменить на новых академиков.

Кроме того, для выбора новых членов академии необходим кворум в 12 человек, а значит возможные отставки могут лишить учреждение дееспособности.

"Сложно понять, как академия будет способна продолжать работу после такого. Это словно бомба, сброшенная прямо на здание фондовой биржи", - прокомментировал кризис Бьорн Виман, культурный редактор Dagens Nyheter, назвав ситуацию "катастрофой".

Не менее ярко охарактеризовала происходящее Оса Линдерборг, редактор культурной рубрики шведского таблоида Aftonbladet: "Похоже, будто Вавилонская башня рушится".

Король говорит

Кризис в Шведской академии, набирающий обороты, пытается уладить действующий монарх Карл XVI Густав.

Он уже провел экстренную встречу с постоянным секретарем академии Сарой Даниус, призвав ее найти способ решения проблемы

Кроме того, 11 апреля Карл XVI Густав выступил с инициативой об изменения устава организации с тем, чтобы упростить процедуры отставки и замены ее членов.

"Я убежден, что монархия обладает полномочиями менять статут Шведской академии, которую основал [в 1786 году] мой предшественник [король Швеции] Густав III, – подчеркнул монарх. – В свете последних событий я намерен рассмотреть необходимость дополнить этот статут, особенно в том что касается права на отставку".

Карл XVI Густав также назвал нынешний конфликт в академии "крайне прискорбным" и выразил опасение, что он может "серьезно повредить важным функциям" организации.

Шведская академия вручает Нобелевские премии с 1901 года. За это время престижную награду получили 114 человек.