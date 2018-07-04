Нелегалов ожидает депортация. Есть ли у Германии объективные причины усиливать контроль над границами

У других стран Европы также есть причины на жесткую миграционную политику

В Германии власть достигла консенсуса в вопросе нелегальных мигрантов. Состоялись переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель и министра внутренних дел Хорста Зеехофера. Об этом - в сюжете Радио НВ.

На границе с Австрией предварительно они решили создать "транзитные зоны" для нелегалов из экстерриториальным статусом. Там беженцы будут находиться до момента, когда будет принято решение, оставлять их в Германии или высылать обратно в страну регистрации.

Меры будут касаться тех мигрантов, которые зарегистрированы в ЕС, но не имеют права находиться на территории страны. Теперь договоренность должны утвердить в Социал-демократической партии, выступавшей против "транзитных зон". Жесткую миграционную политику начали внедрять и в других странах Европы и в США.

Миграционная политика стран

В конце июня Верховная суд США признал правомерным указ президента Дональда Трампа о временном запрете въезда в страну выходцев нескольких арабских стран. В список вошли Сирия, Йемен, Ливия, Сомали и Иран. Сам Трамп назвал такое решение победой.

В Италии хотят депортировать всех ромов не итальянского происхождения

Также за этот год силами армии и национальной гвардии был усилен контроль над границей с Мексикой.

В Италии министр внутренних дел Матео Сальвини заявил, что страна запретила вход в свои порты кораблям, которые доставляют нелегальных мигрантов.

Более жесткий контроль ведется над судами некоммерческих и правозащитных организаций. Также Сальвини планирует депортировать из страны всех ромов неитальянского происхождения.

Также ромов с румынским, венгерским и чешским гражданством ожидает депортация из Великобритании. Это связано с процедурой выхода страны из ЕС.

Миграция как явление и кризис

Лидеры западных стран имеют объективные причины усилить меры, которые тормозят миграцию. В Европе - это культурные предпосылки, а в США - экономические, заявил эксперт украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля. По его словам, миграционный кризис заставил страны пересмотреть политику и отойти от либеральных подходов.

"Миграционные процессы расшатывают правительственную ситуацию, социальную стабильность, поэтому это вызов. Миграция наносит удар по стабильным государствам, угрожая разрушить даже Евросоюз", - отметил Воля.

Миграционный кризис - это внедрение политики популистов

По мнению директора центра исследований международных отношений Николая Капитоненко, мирового миграционного кризиса не существует.

Это внедрение политики популистов, которые были избраны к власти во многих странах Запада, в результате чего миграция упала почти на 95% по сравнению с 2015 годом, когда был пик этого явления, заявил Капитоненко.

"Есть кризис мировоззрения либерального, построенного на способности обществ интегрировать в себя людей разного происхождения и культуры. Он наметился еще после 11 сентября, что культурные и религиозные разнообразия могут быть источником конфликтов. Ничего не решено, проблема осталась. К этому добавились экономические нюансы в результате кризиса 2008-2009 годов", - рассказал Капитоненко.

Европейская комиссия проверит соответствие правовым нормам Европейского союза достигнутые договоренности между немецкими партиями в отношении беженцев.