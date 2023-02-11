Военные США сбили над Аляской неизвестный объект размером с маленькое авто 11 февраля, 09:18 Американский истребитель F-16 (Фото:Nikos Vlasiadis/flickr.com)

Американский истребитель в пятницу, 10 февраля, сбил неизвестный объект, находившийся над Аляской на высоте более 12 километров.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга.



По его словам, приказ о сбитии дал президент США Джо Байден по рекомендации Пентагона.

Видео дня

Объект был размером с небольшой автомобиль. В настоящее время специалисты изучают его характеристики и возможные цели. Обломки находятся в замерзшей воде, что затрудняет их поиск.

Пока неизвестно, принадлежит ли объект государству, корпорации или это чья-то частная собственность.

4 февраля американские военные сбили китайский воздушный шар-разведчик над Атлантическим океаном. Позже Associated Press писало, что аэростат был оборудован для обнаружения и сбора разведданных.