24 октября 2018, среда

Неизвестный сорвал в США рекордный джекпот в $1,6 млрд

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Выигрышный билет был куплен в Южной Каролине
Фото: newsday.com

Выигрышный билет был куплен в Южной Каролине

Лотерея Mega Millions разыграла в США рекордный джекпот в размере $1,6 млрд.

Как сообщает BBC Украина, на данное время уже известно, что, по крайней мере, один билет с счастливой комбинацией был куплен в штате Южная Каролина.

Теперь организаторам лотереи необходимо выяснить, действительно ли выигрышный билет лишь один, или джекпот придется разделить между несколькими людьми.

Если же победителем будет всего один игрок, то ему предложат либо получить единовременную выплату в размере $913 млн (после уплаты налогов), или же разделить выигрыш на части и получать их в течение 29 лет.

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