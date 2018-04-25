Неизвестный открыл стрельбу в Далласе: тяжело ранены два полицейских

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В Техасе три человека пострадали в результате стрельбы

В Техасе три человека пострадали в результате стрельбы

В американском городе Даллас неизвестный открыл стрельбу, в результате которой пострадали три человека, сообщается на официальной странице Twitter местного полицейского управления.

Как отмечается, тяжелые ранения получили два полицейских. Также ранен один гражданский, о его состоянии ничего не известно.

"Мы можем подтвердить, что два офицера полиции Далласа были тяжело ранены. Мы предоставим подробную информацию позже. Пожалуйста, молитесь за наших офицеров и их семьи", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 апреля подозреваемый Трэвис Рейнкинг открыл стрельбу в ресторане Waffle House в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси. В результате погибли четыре человека.

Трэвис Рейнкинг получил прозвище "голый стрелок", так как пришел в заведение в зеленой куртке, накинутой на обнаженное тело. 

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