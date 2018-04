Неизвестный открыл стрельбу в Далласе: тяжело ранены два полицейских

В американском городе Даллас неизвестный открыл стрельбу, в результате которой пострадали три человека, сообщается на официальной странице Twitter местного полицейского управления.

Как отмечается, тяжелые ранения получили два полицейских. Также ранен один гражданский, о его состоянии ничего не известно.

"Мы можем подтвердить, что два офицера полиции Далласа были тяжело ранены. Мы предоставим подробную информацию позже. Пожалуйста, молитесь за наших офицеров и их семьи", - говорится в сообщении.

We can confirm that two @DallasPD officers have been shot and critically wounded. We will provide updates as we get them. Please pray for our officers and their families.