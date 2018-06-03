Неизвестные ограбили квартиру руководителя РИА Новости Украина Вышинско - адвокат

Неизвестные ограбили квартиру руководителя информационного агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинско, сообщил его адвокат Андрей Доманский.

"Квартира Кирилла Вышинского была ограблена, сейчас жду полицию, чтобы зафиксировать", - написал он в Facebook.

По его словам, в квартире все перевернуто, все вещи разбросаны, предварительно пропали документы.

Кирилла Вышинского задержали в Киеве 5 мая. Оперативники спецслужбы зафиксировали, что весной 2014 Вышинский поехал в Крым, где по заданию российского руководства принял непосредственное участие в пропагандистских акциях, направленных на поддержку оккупации полуострова. За это президент России Владимир Путин закрытым указом наградил гражданина Украины Вышинского медалью за заслуги перед Отечеством.

Кроме того, по данным следствия, после возвращения в Киев он привлек своих подчиненных к выпуску материалов, пропагандирующих террористические организации "Л/ДНР".

Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

До 13 июля Вышинский находится под арестом.

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