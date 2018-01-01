"Неизведанная вода": Мэй предупредила о последствиях отклонения идеи Brexit Сегодня, 09:57 97 Цей матеріал також доступний українською Тереза Мэй призывает парламентариев проголосовать за проект соглашения по Brexit

Премьер-министр Великобритания Тереза Мэй предупредила членов парламента, что стране грозит "неизведанная вода", если они отклонят ее проект соглашения по Brexit.

Об этом сообщает BBC.

Она предупредила депутатов, что такие их действия (не принятие проекта Brexit) могут привести к всеобщим выборам и угрожают тому, что Brexit не состоится.

Ранее министр труда и по делам пенсий Великобритании Эмбер Радд рассказала об альтернативе Brexit, который будет рассматриваться в случае, если Палата общин проголосует против правительственного варианта по выходу страны из состава Европейского Союза.

Ранее сообщалось, что лидеры 27 стран-членов Европейского Союза поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период – до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен лишь один раз, однако пока неизвестно, какова может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против – 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

Действует от лица большинства. Мэй написала открытое письмо с обращением к британцам по Brexit