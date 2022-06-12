РосСМИ сообщили о попытке подорвать нефтепровод Дружба в Брянской области. В Транснефти говорят: работают по плану 12 июня, 16:39 Цей матеріал також доступний українською В Транснефти заявили, что трубопровод Дружба продолжает работать в «штатном режиме» (Фото:Журнал Вестник Арматуростроителя/Facebook)

В Брянской области РФ попытались подорвать нефтепровод Дружба, для этого неизвестные якобы установили три самодельных взрывных устройства, сообщает российское издание Baza.

Три взрыва прогремели утром 11 июня недалеко от поселка Гулевка, в 40 км от границы с Украиной. Как пишет Baza, были использованы безоболочные взрывные устройства.

Они повредили объекты, связанные с нефтепроводом Дружба: трансформаторную подстанцию с энергоблоком задвижки нефтепровода, кабель и протипоподкопную трубу (дополнительное средство защиты, которое зарывают в землю на режимных объектах).

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Как пишет ресурс, сам трубопровод не пострадал, был обесточен энергоблок управления задвижкой. По данным Baza, разлива нефтепродуктов не было — с 24 февраля труба законсервирована, но внутри есть дизельное топливо.

В то же время официальный представитель Транснефти Игорь Демин заверил, что трубопровод «продолжает работать в штатном режиме, прокачка нефти идет в соответствии с графиком». Об этом он сказал в комментарии пропагандистскому агентству ТАСС.

Дружба — крупнейшая в мире сеть магистральных нефтепроводов. Ее построили в 60-х годах, чтобы поставлять нефть в Восточную Европу.

Накануне местные СМИ в Брянской области сообщили о пожаре в воинской части, горела российская техника.



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