Передают привет России. Саудовская Аравия хочет существенно увеличить добычу нефти 20 марта, 16:54 Цей матеріал також доступний українською Буровая платформа Saudi Aramco (Фото:Saudi Aramco)

В ближайшие 5 лет Саудовская Аравия хочет увеличить добычу нефти до 13 млн баррелей в сутки. Газ тоже в планах.

Saudi Aramco (Саудовская Аравия) — самая большая в мире нефтегазовая компания — представила стратегию роста, согласно которой до 2027 года она планирует существенно нарастить добычу нефти и газа.

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В Saudi Aramco намерены за 5 лет нарастить добычу нефти до 13 млн баррелей в сутки против 9,2 млн б/с, зафиксированных в 2021 году. Также компания, основным акционером которой является Саудовская Аравия, заявила о потенциале увеличения добычи газа более чем на 50% к 2030 году.

В 2021 году Saudi Aramco добывала 12,3 млн баррелей углеводородов в сутки. Большая часть — нефть.

Также компания планирует расширить свои мощности по производству жидких химикатов до 4 млн баррелей в сутки.

Чистая прибыль Saudi Aramco в 2021 году выросла в 2,2 раза, до $110 млрд.

На фоне военного вторжения России в Украину, многие страны мира заявили об полном или постепенном отказе от закупок российских нефти и газа. Саудовская Аравия может стать одним из основных направлений компенсации поставок.

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