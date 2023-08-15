«Направим свое оружие против Москвы». Почему в Кремле считают Дагестан «отсталой колонией» и как локальное недовольство освободит Кавказ 15 августа, 22:39 NV Премиум Российский диктатор Владимир Путин во время поездки в Дагестан, 28 июня 2023 года (Фото:Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool via REUTERS)

Ахмад Ахмедов, президент Всеукраинского конгресса народа Дагестана, рассказал в интервью Radio NV, как рост недовольства на Кавказе может спровоцировать освобождение народов региона от российской оккупации.

— С одной стороны кажется, такое пустяковое событие: в Дагестане в определенных районах нет воды, кто-то вышел на протесты, перекрыл трассу. <...> Как вам кажется, насколько это важное событие? Мы помним о том, что в Дагестане это уже не впервые, когда граждане выходят на протесты, что это означает?

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— Да, действительно, Дагестан, наверное, один из таких регионов в России, можно сказать, единственный, где народ выражает свое недовольство тем, что происходит. Недовольство политикой Кремля, социально-экономическим положением в стране. Дагестан как катализатор, то, что происходит в Дагестане, это проявления того, что есть, какие настроения в массе своей во всей России, на всех оккупированных территориях и непосредственно на Северном Кавказе.

— Вы говорили, что Дагестан, возможно, единственный регион в России, где высказывают свое мнение по поводу того, что не устраивает народы на тех территориях, которые оккупировала Москва. Как вам кажется, это просто снова подавят, пустят воду в районы и все этим закончится? Или мы можем ожидать чего-то большего?