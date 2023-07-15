Недовольство в отношении высшего военного руководства РФ растет и будет становиться все большей угрозой для Шойгу — разведка Британии 15 июля, 09:10 Сергей Шойгу (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Обращение командующего 58-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ Ивана Попова свидетельствует о росте недовольства в отношении высшего военного руководства РФ, которое будет становиться все большей угрозой для министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.

Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании, опубликованном в субботу, 15 июля.

В отчете отмечается, что жалобы Попова во многом перекликаются с жалобами главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

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По данным разведчиков, Россия регулярно увольняла командиров с начала вторжения в Украину, но устранение генерал-майора 58-й общевойсковой армии Ивана Попова является примечательным, поскольку «очевидно», что он был уволен из-за выражения недовольства, а не из-за «плохой работы».

В среду, 12 июля, Попов заявил, что его отстранили от командования после того, как он «на самом высоком уровне» высказал претензии и «обозначил все проблемные вопросы» армии РФ.

На видео, опубликованном депутатом и членом комитета по обороне в Госдуме Андреем Гурулевым, Попов резко высказался о руководстве Минобороны РФ, которое он обвинил в том, что оно «ударило с тыла, предательски и подло обезглавив [58-ю] армию в самый тяжелый и напряженный момент».