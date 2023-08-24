Каждый пятый вертолет или самолет. СМИ рассказали о небоевых потерях российской авиации с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 августа, 09:32 Военный самолет РФ упал во дворе жилого дома в Ейске (Фото:Скриншот видео Baza/Telegram)

Небоевые потери российской авиации с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину превышают 20% от подтвержденных, пишет Newsweek со ссылкой на данные расследователей.

Речь идет о самолетах, вертолетах и транспортных самолетах, потери которых объяснялись неисправностями российских систем, ошибками пилотов, дружественным огнем или другими инцидентами, не связанными с непосредственными боевыми действиями против Украины.

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По мнению экспертов, высокие потери российской авиации при выполнении учебных и небоевых задач могут быть обусловлены несколькими факторами, в том числе упущениями России в обслуживании авиационной техники, нехваткой времени на подготовку пилотов и несоблюдением техники безопасности.

Данные сайта Oryx, который занимается разведкой с помощью открытых источников OSINT, указывают, что с начала большой войны против Украины Россия потеряла в ходе боевых действий 186 пилотируемых самолетов и вертолетов, при этом 13 из них отмечены как «небоевые» потери.

По данным, которые Newsweek удалось найти и подтвердить сообщениями СМИ, небоевые потери авиации РФ составили не менее 48 единиц техники. Среди них семь самолетов Су-25, четыре сверхзвуковых истребителя МиГ-31 и три дорогостоящих российских ударных вертолета Ка-52, известных также как Аллигатор.

Издание не учитывает в этом подсчете общие потери России в пилотируемых самолетах и вертолетах, которые могли бы включать потери в результате действий Киева. Расследователи также подтверждают общую цифру потерь РФ в авиации в 221 единицу. Таким образом, каждый пятый случай — это небоевые потери РФ.

В Генштабе ВСУ сообщили, что с начала большой войны против Украины РФ уже потеряла 315 своих самолетов и 316 вертолетов.

Часть авиации также уничтожается на территории РФ. В результате ударов дронами по российским аэродромам Сольцы и Шайковка полностью уничтожены два стратегических бомбардировщика РФ Ту-22М3.

13 мая в Брянской области РФ почти одновременно упали два российских военных вертолета Ми-8 и истребители Су-34 и Су-35, экипажи погибли. Об этом писали российские государственные СМИ и выкладывали видео в соцсети очевидцы, но официально российские власти не комментировали инциденты и количество потерянных летательных аппаратов.

