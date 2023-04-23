«Не забудем, не простим». В России отреагировали на невыдачу виз журналистам, которые должны были сопровождать Лаврова в ООН 23 апреля, 20:29 Глава МИД России Сергей Лавров (Фото:REUTERS/Cagla Gurdogan)

Соединенные Штаты Америки не выдали визы российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД России Сергея Лаврова в ООН. Российская сторона угрожает из-за этого американским журналистам, работающим в РФ, «дискомфортом и неудобством».

Об этом сообщает российское пропагандистское медиа РИА Новости.

«Отношение к американским журналистам в России будет таким же, как в США к российским после истории с невыдачей виз для работы в ООН. Американские журналисты будут испытывать на себе весь дискомфорт, неудобство и аналогичное отношение», — заявил источник агентства в российском дипломатическом круге.

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По его словам, «забота» США об арестованном в РФ журналисте Гершковиче воображаемая.

Сергей Лавров также отреагировал на недопуск российских медийщиков в США и заявил: «Не забудем, не простим».

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что невыдача виз российским журналистам является возмутительным и неприемлемым приемом, причем вина целиком лежит на США.

Российские журналисты направлялись в Нью-Йорк для освещения визита и мероприятий в рамках российского председательства в Совбезе ООН. Однако США выдали визы только Сергею Лаврову и нескольким дипломатам.