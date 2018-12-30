"Не все так драматично". Адвокат заявил, что Сущенко не переводили в карцер Сегодня, 17:49 339 Цей матеріал також доступний українською Роман Сущенко

Политзаключенного Романа Сущенко не переводили в другую камеру в российской тюрьме, заявил его защитник Марк Фейгин, сообщает 5 канал.

Адвокат отметил, что Сущенко находится в той же камере, что и 20 декабря, когда адвокат встречался с политзаключенным.

"Это не карцер, это помещение камерного типа, называется ПКТ, в котором он находился и находится сейчас. Ничего не изменилось. Карцером это называют на тюремном жаргоне. Справедливо Денисова говорит о подъеме в 5:00 вместо 6:30", – заявил адвокат Марк Фейгин.

Он также отметил, что "сейчас не все так драматично", хотя условия в которых находится Роман Сущенко, требуют вмешательства.

"Роман должен иметь определенные возможности для занятия своими личными делами – он рисует и так далее. То, что он находится в безопасном месте 90 дней, скорее всего будет продолжаться его там пребывания. Но в целом это скорее хорошо, чем плохо", – заявил Фейгин.

Ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что российские власти поместили Романа Сущенко в карцер, сотрудники тюрьмы откровенно издеваются над ним. По этому поводу омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

Напомним, корреспондента Укринформа Романа Сущенко, в нарушение международных правил, задержали 30 сентября 2016 в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является работником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ГУР МОУ это опровергли. Мосгорсуд 4 июня 2018 осудил Сущенко до 12 лет заключения в колонии строгого режима, 12 сентября Верховный суд России признал это решение "законным".7 ноября его этапировали в колонию в Кировской области РФ.