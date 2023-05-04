«Не война в Украине». Белорусский оппозиционер рассказал о самом большом страхе Лукашенко 4 мая, 16:49 По словам Франака Вячорки, Александр Лукашенко больше боится оппозиции и ее сторонников в собственном окружении, чем войны в Украине (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Советник Светланы Тихановской Франак Вячорка в интервью Radio NV рассказал о самом большом страхе белорусского диктатора Александра Лукашенко.

«Сейчас у лукашенковских спецслужб задача — даже не Украина и не вербовка для „вагнеровцев“, а борьба с партизанами, с сопротивлением, с Тихановской», — сказал Вячорка Radio NV.

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Белорусский оппозиционер отметил, что, возможно, с украинской перспективе кажется, что Лукашенко думает только об Украине и войне, но на самом деле «он думает о том, как не допустить очередную волну протестов, раскола элит, он напуган тем, что в его ближайшем окружении могут появиться сторонники перемен».

"А они есть, мы знаем даже их имена, кто нас поддерживает", - заверил он.

По словам Вячорки, даже попытка Лукашенко скопировать в Беларуси Беркут Виктора Януковича связана не с войной в Украине – ее целью является "расправа над инакомыслием в Беларуси".

3 мая в Беларуси приговорили к восьми годам лишения свободы бывшего главного редактора Nexta Романа Протасевича.

В мае 2021 года Романа Протасевича и его подругу Софию Сапегу сняли с самолета Ryanair, следовавшего из Греции в Литву.

В ЕС заявили, что борт был вынужден совершить экстренную посадку в Минске из-за действий белорусского военного самолета.

27 апреля в штабе белорусского оппозиционера Виктора Бабарико сообщили, что его госпитализировали в хирургическое отделение центральной больницы Новополоцка после избиения.

В июле 2021 года Виктора Бабарико приговорили к 14 годам тюрьмы. После начала президентской кампании его поместили в СИЗО, обвинив в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки. Оппозиционер не признал вину.