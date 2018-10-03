Не в изоляции: журналист рассказал, что Скрипали свободно общаются с друзьями после отравления

Сергей и Юлия Скрипали свободно общаются с людьми после отравления, утверждает журналист Марк Урбан

Журналист ВВС Марк Урбан, который написал книгу The Skripal files о жизни бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля до и после отравления в Солсбери в марте 2018 года, рассказал, что экс-разведчик и его дочь Юлия не находятся в изоляции после покушения.

В интервью Русской службе Би-би-си Урбан сказал, что Скрипали общаются со знакомыми в соцсетях, а к Юлии даже приезжала подруга из России.

"Распространяется информация о том, что Скрипали якобы изолированы и живут чуть ли не под арестом. Это не так", - отметил журналист.

Он также добавил, что Скрипали предпочитают избегать встреч с представителями СМИ.

Ранее сообщалось, что в книге The Skripal files говорится о том, что бывший российский разведчик большую часть времени проводил дома перед телевизором, следя за новостями российского пропагандистского Первого канала, и, несмотря на свое положение, "во многом разделял позицию российских властей".

В частности, Скрипаль поддержал захват Россией в 2014 году Крыма и пренебрежительно отзывался об украинцах как об "овцах, которым нужен хороший пастух".

Скрипаль также отказался верить, что российские войска вторглись на Донбасс, заявив, что если бы они там были, они бы быстро добрались до столицы Киева.

Также в книге Урбан пишет, что разведывательные службы Великобритании получили от Скрипаля секретную информацию о коррупционных схемах 1990-х годов, с участием главы Совбеза РФ и бывшего руководителя ФСБ Николая Патрушева.

Кроме того, в книге указывается, что после пяти недель комы Скрипаль не мог поверить в то, что за покушением на него стояла Россия.

4 марта 2018 года Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери. Врачам удалось стабилизировать их состояние и через несколько месяцев они были выписаны из больницы.

5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.

Расследователи Bellingcat и The Insider узнали, что за псевдонимом "Руслан Боширов" скрывается полковник ГРУ и герой России Анатолий Владимирович Чепига из Амурской области. Жители села Березовка подтвердили, что "Руслан Боширов" похож на их бывшего односельчанина Чепигу.

В Кремле эту информацию не подтверждают.