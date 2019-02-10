Не твой цвет, не твой размер. В Нигерии женщины запустили кампанию против домогательств уличных торговцев Сегодня, 10:35 446 Сюжет Цей матеріал також доступний українською MarketMarch via Twitter Акции вскоре распространятся из столицы страны в регионы Нигерии MarketMarch via Twitter

В Нигерии местные женщины дали старт массовому движению против унизительной для них, однако прочно укоренившейся привычки здешних уличных торговцев.

На рынках страны продавцы "распускают руки" в отношении потенциальных покупательниц, чтобы те ненароком не прошли мимо. И осыпают женщин бранью, если они пытаются увильнуть от рук мужчин.

О том, как нигерийские активистки пытаются положить конец такой практике, граничащей с сексуальными домогательствами, рассказывает британская газета The Guаrdian.



НВ предлагает полный перевод этого материала.

Рыночный спрос

Чизуго Обии-Окпала знает, что, когда бы она не отправилась на рынок Яба в Лагосе [столице Нигерии], ее будут домогаться. Покупает ли она одежду или торопится вдоль расположенных у дороги торговых палаток, чтобы сесть в автобус, - ее не оставят в покое.

"Вас тянут, называют всевозможными прозвищами, вас домогаются – а если вы пытаетесь не даваться им в руки, вас преследуют по пятам", - говорит 24-летняя фармацевт.

Вас тянут, называют всевозможными прозвищами, вас домогаются

В декабре женщины прошлись по рынку Ябе в рамках акции Рыночный марш - в знак протеста против домогательств, тисканья и освистывания женщин. Участниц было немного – группа из нескольких десятков человек, - однако Яба держался в трендах соцсетей в течение всего дня, и десятки тысяч человек виртуально поддержали движение. На данный момент онлайн-петиция, направленная на то, чтобы добиться более строгого соблюдения законов [в отношении недопустимости домогательств к женщинам], собрала 23 тыс. подписей. Организаторы кампании теперь планируют провести аналогичные акции протеста на рынках во всей Нигерии.

Рынок Яба, один из самых оживленных в Лагосе, состоит из огромного крытого торгового центра и магазинов под открытым небом рядом с главной дорогой. Среди окружающего хаоса и заторов молодые женщины и девушки, посещающие рынок или просто проходящие мимо, подвергаются преследованиям сексуального характера и травле.

Видеозапись с примерами уличных домогательств на рынке Яба:

This is why we march! ENOUGH IS ENOUGH!

Join us this Saturday to end the harassment and bullying of women at Yaba. To register, please visit https://t.co/H3D3bNyzbZ pic.twitter.com/7ODIcDdzex — MarketMarch (@MarketMarch) 12 декабря 2018 г.

Мужчины-владельцы торговых точек, отчаянно пытающиеся продать свои товары, часто касаются и хватают женщин и девушек. Попытки отмахнуться от них обычно навлекают на жертву непристойные комментарии и оскорбления.

"Мы касаемся их, чтобы привлечь внимание, - с улыбкой говорит Кеннет, владелец магазина одежды на рынке. – Если вы просто скажете: "Эй, я продаю джинсы и брюки чинос", - они даже не посмотрят в вашу сторону".

Нормализовано, но не нормально

Дамилола Маркус, неоднократно подвергавшаяся подобным домогательствам на местных рынках, запустила кампанию Рыночный марш в октябре прошлого года. Ее вдохновил пост в Twitter, опубликованный нигерийской писательницей и дизайнером Оззи Этоми, в котором она осудила "приемлемые [нигерийским обществом] обыденные домогательства", и рассказала о том, как еще девочкой ее "хватали, освистывали и добивались мужчины на рынке".

Женщины держали плакаты "Не твой цвет, не твой размер" и скандировали "Хватит нас касаться"

"Подобные истории задели меня так, что я больше не могла их игнорировать", - говорит 25-летняя Маркус, руководитель дизайнерской студии в Лагосе. "Я чувствовала, что можно сделать нечто больше, чем просто делиться такими истории. Происходящее нормализовано [в обществе], но это не нормально", - говорит женщина.

Одетые в желтые футболки женщины - и даже некоторые мужчины - прошли по рынку, держа плакаты "Не твой цвет, не твой размер" и скандируя: "Хватит нас касаться". С плетеной шляпой на голове и мегафоном в руках Маркус возглавила протест против домогательств на рынке. К нему присоединялись все больше женщин и мужчин.

#MarketMarchYaba was a BIG success. Big ups and huge thank yous to everyone who showed up. We had expectations, some were met, others were superseded. We stood firmly with one voice and it was clear. We have learnt a lot and can't wait to do more with what we know. pic.twitter.com/IatmhRR2lH — MarketMarch (@MarketMarch) 15 декабря 2018 г.

Когда они шли по главной дороге, некоторые из разгневанных торговцев-мужчин бросали в протестующих пакетики с водой и вареной кукурузой и извергали оскорбления. "Нам это нужно", - парировали некоторые торговцы. Они обвиняли женщин в том, что те одеваются "неуместно", и предлагали им сидеть по домам, если они хотят избежать домогательств.

"Я знала, что они будут сопротивляться, однако их враждебность превзошла все мои ожидания, - признает Дамилола Маркус. - Но это также помогло мне понять, что марш будет иметь эффект, и что он станет началом чего-то нового на городских рынках".

They threw water at us, called us prostitutes, sluts...ashawo.. They said it was our fault that we got harassed. They claimed it was because of our clothing & asked us to stay home if we didn't want to be harassed.



They tried to shame us because they were ashamed. #Success pic.twitter.com/o4b6meWXVB — MarketMarch (@MarketMarch) 15 декабря 2018 г.

Первые результаты

Бусайо Они отправилась на рынок Ябу через три дня после протеста.

"Я была осторожна, как всегда, но даже когда они пытались продать свои товары, меня никто не трогал", - говорит Они, владелица интернет-магазина продуктов питания.

"На самом деле, меня весьма поразило, когда один из мужчин сказал: "Дамочка, я образован, я не буду вас трогать". Я действительно благодарна Рыночным маршам, потому что без них рынок до сих пор представлял бы собой бардак", - говорит женщина

Сегодня мы видим, что это отпугивает наших клиентов, поэтому нам придется задуматься

Кеннет, продавец одежды, признает, что все вокруг меняется. "Сейчас стали все больше воспринимать всерьез любые прикосновения, и сегодня мы видим, что это отпугивает наших клиентов, поэтому нам придется задуматься об этом", - признает он.

Хотя уголовное законодательство Лагоса квалифицирует сексуальные домогательства как уголовное преступление, и рыночная ассоциация может налагать штрафы на любого продавца или торговца, преследующего женщин, на практике эти нормы воплощаются крайне слабо.

Движение рыночных маршей строит планы по обучению торговцев [этическим] границам и тому, как их поведение может повлиять на женщин - и на продажи. Группа также хочет, чтобы правительство создало отряды, которые бы патрулировали рынки и боролись против сексуальных домогательств.



Активисты движения работают с двумя другими организациями в юго-восточном городе Энугу, чтобы организовать акцию протеста на тамошнем главном рынке Огбете в феврале.

Еще один протест запланирован в Лагосе на март, в этот раз на крупнейшем компьютерном рынке города. Организаторы рыночных маршей уже создали сайт, чтобы информировать людей о предстоящих акциях протеста.

"Это очень долгая битва, и я знаю, что нам, возможно, снова придется протестовать на рынке Яба", - говорит Маркус.

"Домогательства на рынках настолько вошли в культурные нормы, нормализовались и укоренились, что за один день нам их не победить", - констатирует она.