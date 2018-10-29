"Не с того поста уходит". Председатель СвДП призвал Меркель покинуть кресло главы правительства

В партии Альтернатива для Германии уверены в скором уходе Меркель с поста канцлера

На фоне заявления главы немецкого правительства Ангелы Меркель о намерении отказаться от поста главы Христианско-демократического союза (ХДС) Свободные демократы призвали ее покинуть и кресло канцлера.

Об этом сказал председатель СвДП (Свободная демократическая партия) Кристиан Линднер, передает DW.

По его словам, решение Меркель покинуть пост главы ХДС не сделает правительство Германии стабильнее.

"Госпожа Меркель уходит не с того поста", - заявил он в Берлине в понедельник, 29 октября.

В свою очередь в правопопулистской партии Альтернатива для Германии, триумф которой на выборах и стал причиной ухода Меркель с поста председателя ХДС, выразили уверенность, что глава правительства в ближайшее время действительно уйдет в отставку.

"Меркель начинает понимать знаки времени", - заявил сопредседатель партии Йорг Мойтен.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила информацию СМИ о своем намерении отказаться от поста главы Христианско-демократического союза.

Ее решение связано со снижением популярности ХДС в социологических опросах и плохими результатами, полученными на земельных выборах в Гессене.