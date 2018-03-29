"Не решит проблему". Песков объяснил, почему Путин отказался выходить к митингующим в Кемерово

Песков о Кемерово: С толпой в несколько тысяч человек говорить в стиле Путина невозможно (на фото - Путин 27 марта в Кемерово)

Президент России Владимир Путин во время визита 27 марта в Кемерово, где при пожаре в торговом центре погибли 64 человека, не вышел к участникам многотысячного митинга в связи с особенностями его стиля общения.

Таким образом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил отказ президента РФ выходить к митингующим.

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

"Толпа людей, несколько тысяч человек, которые скандируют. Вы знаете, что Путин очень конкретный, прагматичный президент. То есть если ему задают вопрос, он на него отвечает и пытается разобраться в сути, с тем, чтобы дать какое-то обещание. И не дает пустых обещаний, он очень далек от популизма", - сказал Песков.

По его словам, "с толпой в несколько тысяч человек говорить в стиле Путина невозможно".

"В такой ситуации выходить с митинговыми заявлениями, с которыми он выходил в период предвыборной кампании - это кощунство, это не решит проблемы, а главное - не ответит на вопрос о вине. Предметно говорить не с кем, когда столько людей", - добавил пресс-секретарь.

Песков сказал, что тоже был на том митинге. Он видел, что там были "даже не две тысячи", а больше.

Он рассказал о встрече Путина в Кемерово с инициативной группой от граждан, которая проверяла количество погибших в моргах Кемерово. У Путина говорят, эта встреча не планировалась.

Путин проехал в Кемерово по перекрытым улицам, в одиночестве возложил цветы к мемориалу у места гибели людей, потом провел встречу с чиновниками и небольшой "инициативной группой" родственников погибших.

Напомним, пожар в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове начался днем 25 марта. В результате погибли 64 человека.

Официальной информации о причинах пожара нет. Основные версии: поджог, неисправность проводки или неосторожное обращение с огнем.

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Утром во вторник, 27 марта, в центре Кемерова проходил митинг. Тысячи жителей требовали отставки властей. Они также призывали рассказать правду о пожаре.