Не расист: премьер Италии прокомментировал заявления Сальвини о мигрантах

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что миграционная политика Италии соответствует позиции ЕС, несмотря на заявления лидера ультраправых и главы МВД Маттео Сальвини.

Об этом пишет Progetto Italia.

По словам премьера, Сальвини не является "ни расистом, ни ксенофобом".

"Это не мешает получать защиту или убежище обычным мигрантам", - сказал Конте.

Конте подчеркнул, что с точки зрения гуманитарной защиты Италия была одной из самых открытых среди европейских стран.

"Некоторые заявления Сальвини могут показаться чрезмерными, но позиция правительства соответствует позиции Европы и нашим конституционным принципам", - сказал премьер.

Ранее, с Маттео Сальвини сняли обвинение в противозаконном лишении свободы беженцев с корабля Diciotti, которых больше недели отказывались пускать в страну.

Маттео Сальвини известен своей антимигрантской политикой и многочисленными отказами принимать судна с нелегалами в портах Италии. Он неоднократно был замечен в разжигании расовой ненависти. В частности, Сальвини заявлял, что такие страны ЕС, как Болгария и Румыния, экспортируют "рабов" в Италию.