Не признаем: Саакашвили прокомментировал итоги президентских выборов в Грузии

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что не признает итоги президентских выборов в Грузии.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы не признаем эти выборы, так как они проходили в условиях насилия. Я призываю всех граждан Грузии с завтрашнего дня перейти на положение массового неповиновения властям. Я призываю грузинскую полицию встать на сторону народа. Я призываю военных не выполнять незаконные приказы", - сказал Саакашвили.

Ранее сообщалось, что по данным экзитпола Edison Research, во втором туре лидирует поддерживаемая правящей партией Грузинская мечта Саломе Зурабишвили - 55% голосов избирателей. Ее соперник - кандидат от оппозиционного объединения Сила в единстве Григол Вашадзе заручился поддержкой 45%.

В 2018 году главу государства последний раз избирают путем всеобщего прямого голосования. Основные кандидаты возглавляли МИД Грузии при Саакашвили и являются фаворитами выборов. Их объединяет отсутствие симпатий к России и курс на сближение с Европейским союзом и НАТО.

Действующий президент Грузии Георгий Маргвелашвили не выдвигал свою кандидатуру на второй срок. Не стала участвовать в выборах и лидер оппозиционной партии Демократическое движение, бывшая глава парламента Нино Бурджанадзе.

В 2017 году парламент страны утвердил новую конституцию, которая превратила Грузию в парламентскую республику. Это значит, что на следующих выборах в 2024 году президента страны назначит избирательная коллегия, состоящая из 150 депутатов парламента и 150 представителей местных властей. При этом его полномочия будут значительно сокращены.