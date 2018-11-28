Не признаем: Саакашвили прокомментировал итоги президентских выборов в Грузии

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что не признает итоги президентских выборов в Грузии.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы не признаем эти выборы, так как они проходили в условиях насилия. Я призываю всех граждан Грузии с завтрашнего дня перейти на положение массового неповиновения властям. Я призываю грузинскую полицию встать на сторону народа. Я призываю военных не выполнять незаконные приказы", - сказал Саакашвили.
Ранее сообщалось, что по данным экзитпола Edison Research, во втором туре лидирует поддерживаемая правящей партией Грузинская мечта Саломе Зурабишвили - 55% голосов избирателей. Ее соперник - кандидат от оппозиционного объединения Сила в единстве Григол Вашадзе заручился поддержкой 45%.
В 2018 году главу государства последний раз избирают путем всеобщего прямого голосования. Основные кандидаты возглавляли МИД Грузии при Саакашвили и являются фаворитами выборов. Их объединяет отсутствие симпатий к России и курс на сближение с Европейским союзом и НАТО.
Действующий президент Грузии Георгий Маргвелашвили не выдвигал свою кандидатуру на второй срок. Не стала участвовать в выборах и лидер оппозиционной партии Демократическое движение, бывшая глава парламента Нино Бурджанадзе.
В 2017 году парламент страны утвердил новую конституцию, которая превратила Грузию в парламентскую республику. Это значит, что на следующих выборах в 2024 году президента страны назначит избирательная коллегия, состоящая из 150 депутатов парламента и 150 представителей местных властей. При этом его полномочия будут значительно сокращены.
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Подписаться на журнал
Комментарии
Правила комментирования