Мамы на работе. Кто из известных женщин приходил на работу с ребенком в этом году, и что из этого вышло

25 сентября 2018 года премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн пришла на заседание Генеральной Ассамблеи ООН вместе со своей трехмесячной дочерью Нив Те Ароха. Это был первый подобный случай в истории ООН.
НВ рассказывает о других известных женщинах, решившихся появиться на работе с ребенком в этом году.
Сенатор Тэмми Дакуорт
Жизнь американского сенатора Тэмми Дакуорт нестандартна во многих смыслах.
Прежде, чем стать сенатором, она была военным пилотом и участвовала в американской военной кампании в Ираке. В 2004 году ее вертолет подбили и Дакуорт потеряла обе ноги.
Тэмми Дакуорт с дочерью в Сенате / Фото: EPA
В 2017 году она стала сенатором от Иллинойса - первой женщиной-сенатором с инвалидностью.
Она также оказалась первой женщиной-сенатором, родившей ребенка во время своего срока, причем в возрасте 50 лет.
Свою дочь Майли Тэмми Дакуорт родила 9 апреля 2018 года, и на тот момент проходить с младенцами в Сенат было еще запрещено.
I may have to vote today, so Maile’s outfit is prepped. I made sure she has a jacket so she doesn’t violate the Senate floor dress code (which requires blazers). I’m not sure what the policy is on duckling onesies, but I think we’re ready pic.twitter.com/SsNHEuSVnY— Tammy Duckworth (@SenDuckworth) 19 апреля 2018 г.
В середине апреля 2018 года Дакуорт предложила изменить правила и внесла резолюцию, разрешающую законодателям брать с собой детей в возрасте до года, - но только на те заседания, на которых проходят голосования.
Резолюцию одобрили 18 апреля, и 19 апреля Дакуорт смогла прийти на работу с дочкой - впервые в истории Сената.
Депутат законодательного собрания Тюрингии Мадлен Хенфлинг
29 августа 2018 года депутат законодательного собрания немецкой Тюрингии Мадлен Хенфлинг пришла на голосование с полуторамесячным сыном, пишет DW.
Председатель парламента Кристиан Кариус запретил ей голосовать и вынудил покинуть зал, ссылаясь на то, что регламент не предусматривает присутствие в зале пленарных заседаний матерей с детьми.
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Это решение вызвало негодование Левой партии, Партии зеленых и самой Хенфлинг.
Мадлен Хенфлинг запретили голосовать с ребенком
.@JudithSkudelny Ganz herzlichen Dank! https://t.co/uREdAtGBpQ #Babygate #plenumth— Madeleine Henfling (@henfling_m) 30 августа 2018 г.
"Я не думала, что председатель ландтага будет действовать так жестко", - сказала она.
Речь шла только о голосовании. "Никто не хочет девять часов сидеть на пленарном заседании с ребенком. Но как депутат я также не хочу, чтобы меня лишали права голоса", - говорит Хенфлинг.
Лидер фракции Левой партии Сюзанне Хенниг-Вельзов (Susanne Hennig-Wellsow) заявила, что решение председателя земельного парламента сделало "депутатов-матерей депутатами второго класса".
Депутат Астраханской думы Елена Шеина
Депутат российской областной Астраханской думы Елена Шеина 3 и 27 августа тоже пришла на работу с новорожденной дочкой.
В итоге 5 сентября она получила предупреждение от регламентной комиссии, в котором говорится, что из-за присутствия младенца работа комитетов Астраханской думы была затруднена, сообщил ее муж - депутат Госдумы от партии Справедливая Россия Олег Шеин.
"Часть 5 статьи 2 регламента Думы Астраханской области не допускает присутствия лиц, не являющихся депутатами Думы, на местах, отведенных для работы депутатов Думы. Обращаем ваше внимание на необходимость соблюдения указанных норм и правил", - говорится в заключении комиссии, фото которого опубликовал Шеин.
Он также упомянул, что претензии его жене высказывали и в более грубой форме.
Американская актриса Ева Лонгория
43-летняя американская актриса Ева Лонгория, больше всего известная по роли Габриэль Солис в телесериале Отчаянные домохозяйки, родила своего первенца 19 июня 2018 года.
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First day back to work and look who is my assistant director! Has a desk and everything! #WorkingMama #BabyBaston
21 августа она опубликовала на своей странице в Instagram фото с ребенком и подписью: "Первый рабочий день под присмотром моего помощника директора".
В итоге некоторые комментаторы возмутились тем, что ее сын сидит в специальном детском стульчике, так как, по их мнению, нахождение в таком положении может повредить его позвоночнику.
НВ
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