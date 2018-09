Мамы на работе. Кто из известных женщин приходил на работу с ребенком в этом году, и что из этого вышло

25 сентября 2018 года премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн пришла на заседание Генеральной Ассамблеи ООН вместе со своей трехмесячной дочерью Нив Те Ароха. Это был первый подобный случай в истории ООН.

НВ рассказывает о других известных женщинах, решившихся появиться на работе с ребенком в этом году.

Жизнь американского сенатора Тэмми Дакуорт нестандартна во многих смыслах.

Прежде, чем стать сенатором, она была военным пилотом и участвовала в американской военной кампании в Ираке. В 2004 году ее вертолет подбили и Дакуорт потеряла обе ноги.

Тэмми Дакуорт с дочерью в Сенате / Фото: EPA

В 2017 году она стала сенатором от Иллинойса - первой женщиной-сенатором с инвалидностью.

Она также оказалась первой женщиной-сенатором, родившей ребенка во время своего срока, причем в возрасте 50 лет.

Свою дочь Майли Тэмми Дакуорт родила 9 апреля 2018 года, и на тот момент проходить с младенцами в Сенат было еще запрещено.

I may have to vote today, so Maile’s outfit is prepped. I made sure she has a jacket so she doesn’t violate the Senate floor dress code (which requires blazers). I’m not sure what the policy is on duckling onesies, but I think we’re ready pic.twitter.com/SsNHEuSVnY