Мамы на работе. Кто из известных женщин приходил на работу с ребенком в этом году, и что из этого вышло

Первым младенцем в истории, попавшим на заседание Генассамблеи ООН стала трехмесячная Нив Те Ароха - дочь премьера Новой Зеландии Джасинды Ардерн

25 сентября 2018 года премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн пришла на заседание Генеральной Ассамблеи ООН вместе со своей трехмесячной дочерью Нив Те Ароха. Это был первый подобный случай в истории ООН.

НВ рассказывает о других известных женщинах, решившихся появиться на работе с ребенком в этом году.

Сенатор Тэмми Дакуорт

Жизнь американского сенатора Тэмми Дакуорт нестандартна во многих смыслах.

Прежде, чем стать сенатором, она была военным пилотом и участвовала в американской военной кампании в Ираке. В 2004 году ее вертолет подбили и Дакуорт потеряла обе ноги.

Тэмми Дакуорт с дочерью в Сенате / Фото: EPA

В 2017 году она стала сенатором от Иллинойса - первой женщиной-сенатором с инвалидностью.

Она также оказалась первой женщиной-сенатором, родившей ребенка во время своего срока, причем в возрасте 50 лет.

Свою дочь Майли Тэмми Дакуорт родила 9 апреля 2018 года, и на тот момент проходить с младенцами в Сенат было еще запрещено.

I may have to vote today, so Maile’s outfit is prepped. I made sure she has a jacket so she doesn’t violate the Senate floor dress code (which requires blazers). I’m not sure what the policy is on duckling onesies, but I think we’re ready pic.twitter.com/SsNHEuSVnY — Tammy Duckworth (@SenDuckworth) 19 апреля 2018 г.

В середине апреля 2018 года Дакуорт предложила изменить правила и внесла резолюцию, разрешающую законодателям брать с собой детей в возрасте до года, - но только на те заседания, на которых проходят голосования.

Резолюцию одобрили 18 апреля, и 19 апреля Дакуорт смогла прийти на работу с дочкой - впервые в истории Сената.

Депутат законодательного собрания Тюрингии Мадлен Хенфлинг

29 августа 2018 года депутат законодательного собрания немецкой Тюрингии Мадлен Хенфлинг пришла на голосование с полуторамесячным сыном, пишет DW.

Председатель парламента Кристиан Кариус запретил ей голосовать и вынудил покинуть зал, ссылаясь на то, что регламент не предусматривает присутствие в зале пленарных заседаний матерей с детьми.

Это решение вызвало негодование Левой партии, Партии зеленых и самой Хенфлинг.

Мадлен Хенфлинг запретили голосовать с ребенком

"Я не думала, что председатель ландтага будет действовать так жестко", - сказала она.

Речь шла только о голосовании. "Никто не хочет девять часов сидеть на пленарном заседании с ребенком. Но как депутат я также не хочу, чтобы меня лишали права голоса", - говорит Хенфлинг.

Лидер фракции Левой партии Сюзанне Хенниг-Вельзов (Susanne Hennig-Wellsow) заявила, что решение председателя земельного парламента сделало "депутатов-матерей депутатами второго класса".

Депутат Астраханской думы Елена Шеина

Депутат российской областной Астраханской думы Елена Шеина 3 и 27 августа тоже пришла на работу с новорожденной дочкой.

В итоге 5 сентября она получила предупреждение от регламентной комиссии, в котором говорится, что из-за присутствия младенца работа комитетов Астраханской думы была затруднена, сообщил ее муж - депутат Госдумы от партии Справедливая Россия Олег Шеин.

"Часть 5 статьи 2 регламента Думы Астраханской области не допускает присутствия лиц, не являющихся депутатами Думы, на местах, отведенных для работы депутатов Думы. Обращаем ваше внимание на необходимость соблюдения указанных норм и правил", - говорится в заключении комиссии, фото которого опубликовал Шеин.

Он также упомянул, что претензии его жене высказывали и в более грубой форме.

Американская актриса Ева Лонгория

43-летняя американская актриса Ева Лонгория, больше всего известная по роли Габриэль Солис в телесериале Отчаянные домохозяйки, родила своего первенца 19 июня 2018 года.

21 августа она опубликовала на своей странице в Instagram фото с ребенком и подписью: "Первый рабочий день под присмотром моего помощника директора".

В итоге некоторые комментаторы возмутились тем, что ее сын сидит в специальном детском стульчике, так как, по их мнению, нахождение в таком положении может повредить его позвоночнику.

НВ