Не платили пять месяцев. Рабочие московского хлебозавода объявили голодовку и обратились к Путину Сегодня, 14:28 72 Цей матеріал також доступний українською Сотрудники хлебозавода заявили, что не могут ждать решения проблемы восемь месяцев Кадр видео webmacter demiant via YouTube

Рабочие московского хлебозавода Черкизово записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь им получить зарплату за пять месяцев, которую им задолжали на предприятии. Российские СМИ пишут, что руководство Черкизово не выплатило зарплату 100 сотрудникам на общую сумму более 10 млн рублей, из-за чего 50 из них объявили голодовку.

"Уважаемый Владимир Владимирович, обращается к вам коллектив завода ОАО Черкизово. У нас сложилась такая ситуация, что мы не получали заработную плату в течение пяти месяцев. Ситуация складывается таким образом, что власти и исполнительные органы обещают нам разрешить этот вопрос, но на это потребуется не меньше восьми месяцев. Такой срок мы не можем выдержать. Нам нужно, чтобы деньги нам выплатили сейчас. Мы просим вас помочь вернуть наши деньги", - заявила одна из сотрудниц хлебозавода.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о видеообращении Путину доложат, передает ТАСС. По словам Пескова, руководство предприятия, допустившее задержку зарплат, уже находится в розыске.

Радио Свобода пишет, что протест на хлебозаводе начался 14 декабря и к нему присоединились сотрудники других заводов, входящих в торговый дом Настюша. Этот холдинг принадлежит бизнесмену Игорю Пинкевичу, он производит около 60% хлеба, который продают в Москве.

В феврале 2018 года Пинкевича арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере из-за проблем со строительством жилых комплексов Царицыно и Царицыно-2.

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Следственный комитет РФ 15 декабря объявил в розыск директора хлебозавода Черкизово Яна Соловьева. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ - Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной заинтересованности.