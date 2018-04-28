В Минюсте Армении назвали многотысячные протесты обычным политическим процессом

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Давид Арутюнян

Давид Арутюнян

И.о. министра юстиции Армении Давид Арутюнян считает, что в стране происходят исключительно политические процессы и говорить о попытке захвата власти не стоит.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Это - политический процесс, митинги, собрания. Все это регулируется законом. Это - способ выражения гражданами своего недовольства, протеста", - отметил Арутюнян.

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Напомним, политический кризис в Армении обострилась после назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром на фоне изменения формы правления на парламентскую республику. Это возмутило граждан, расценили премьерство Саргсяна как узурпацию власти.

После 11 дней акций протеста   Серж Саргсян объявил о своей отставке. Временно исполняющим обязанности премьера был   предназначен Карен Карапетян, соратник Саргсяна с руководящей Республиканской партии Армении.

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