Не очень хорошая идея: правительство Чехии не поддержит легализацию конопли из-за "искушения перед детьми"

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство страны не поддержит легализацию выращивания и хранения конопли для личных нужд.
Об этом пишет iDNES.cz.
"Мы не намерены обсуждать это, это не очень хорошая идея. Мы не хотим, чтобы перед нашими детьми было такое искушение", - сказал Бабиш.
Смотрите также
Глава правительства признал, что есть родители, которые имеют больных рассеянным склерозом детей, и им ничего не помогает. Бабиш сказал, что отец сделает все, чтобы спасти своего ребенка, поэтому некоторые выращивают коноплю незаконно. В связи с этим премьер пообещал облегчить доступ к лекарствам из конопли.
Легализация каннабиса в Канаде: видео
Смотрите также
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Комментарии
Правила комментирования