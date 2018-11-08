Не очень хорошая идея: правительство Чехии не поддержит легализацию конопли из-за "искушения перед детьми"

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство страны не поддержит легализацию выращивания и хранения конопли для личных нужд.

Об этом пишет iDNES.cz.

"Мы не намерены обсуждать это, это не очень хорошая идея. Мы не хотим, чтобы перед нашими детьми было такое искушение", - сказал Бабиш.

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Глава правительства признал, что есть родители, которые имеют больных рассеянным склерозом детей, и им ничего не помогает. Бабиш сказал, что отец сделает все, чтобы спасти своего ребенка, поэтому некоторые выращивают коноплю незаконно. В связи с этим премьер пообещал облегчить доступ к лекарствам из конопли.

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