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Не может быть бедных работников: в Испании повысят минимальную зарплату

Сегодня, 17:33
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Минимальная зарплата в Испании будет составлять 900 евро в месяц

Фото: pixabay.com

Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил о повышении минимальной заработной платы до 900 евро в месяц.

Об этом пишет EUobserver.

"В богатой стране не может быть бедных работников", - сказал Санчес.

Зарплату поднимут с 2019 года.

План правительства предусматривает, что зарплата вырастет на 22%. Это обойдется государству в 340 млн евро в год.

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Теги:   Испания Зарплата Европа

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