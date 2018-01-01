Не может быть бедных работников: в Испании повысят минимальную зарплату
Сегодня, 17:33
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Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил о повышении минимальной заработной платы до 900 евро в месяц.
Об этом пишет EUobserver.
"В богатой стране не может быть бедных работников", - сказал Санчес.
Зарплату поднимут с 2019 года.
План правительства предусматривает, что зарплата вырастет на 22%. Это обойдется государству в 340 млн евро в год.
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