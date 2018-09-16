Не делайте из Беннона норму! Восхищение бывшего советника Трампа европейскими ультраправыми вызвало протесты в Нью Йорке

Бывший стратегический советник Дональда Трампа Стив Беннон выразил восхищение крайними правыми в Венгрии и Италии в ходе онлайн-дискуссии с британской аудиторией на фестивале Open Future в Нью Йорке, организованном изданием The Economist. Протестующие собрались под офисом редакции издания, обвинив Беннона в распространении экстремистских взглядов.
Об этом сообщил The Guardian.
Беннон выразил восхищение премьером Италии Маттео Сальвини, которого обвиняют в злоупотреблениях в обхождении с мигрантами, и премьером Венгрии Виктору Орбану, который назвал беженцев "мусульманскими захватчиками", за то, что они защищают "суверенитет своей страны".
"Эти люди просто делают свою страну лучше", - сказал Беннон.
Участники протеста собрались под офисом редакции The Economist в Нью Йорке с транспарантами, на которых было написано "Стыд", "Не делайте из Беннона норму!".
"СМИ, конечно же, должны устраивать интервью с одиозными личностями. И если подходить к этому процессу с долей критики, то это нормальная журналистика. Но СМИ не должны приглашать одиозную фигуру на сцену, рекламировать ее и продавать билеты на встречу с ней. Именно это и сделал на своем фестивале The Economist", - пояснил Эндрю Штроляйн, медиа-директор европейского представительства организации Human Rights Watch.
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