Как раньше — уже не будет. В Молдове рассказали о текущем состоянии отношений с РФ 2 июля, 17:27 Государственный секретарь МИД Молдовы Влад Кук (Фото:mfa.gov.md)

Государственный секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Влад Кук заявил, что его страна не будет поддерживать прежних отношений с Россией и осуждает Москву за развязанную войну против Украины.

Об этом сообщает TV8.

По словам госсекретаря МИД, Молдова снизила интенсивность контактов с РФ. Диалог между двумя странами на высшем уровне полностью отсутствует, однако взаимодействие происходит на уровне дипломатических ведомств, посольств и министерств.

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Представитель внешнеполитического ведомства Молдовы добавил, что хоть контакты между двумя государствами присутствуют, но Кишинев постоянно поднимает вопрос войны в Украине и не собирается игнорировать эту тему.

«То, что происходит, сильно повлияло на нас. Это сказалось на нашей безопасности, на нас в политическом плане, на нас в экономическом плане, на нас в социальном. Мы говорим об этом Российской Федерации. Посмотрите на последствия и на нашу реакцию. Мы очень резко осуждаем войну. Сейчас в двустороннем диалоге доминируют эти месседжи», — резюмировал дипломат.

Молдова продолжает осуждать Россию за осуществление полномасштабного вторжения в Украину и ее военные преступления. Кишинев заявил, что РФ не оставила попыток вернуть свое влияние на Молдову и пытается дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию в стране.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что текущие планы России по свержению власти провалились, однако будут новые попытки осуществить этот замысел.

