Названо точное число погибших в результате стрельбы в техасской школе

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В результате стрельбы погибли девять учеников школы и учитель
Фото: Michael Ciaglo, Houston Chronicle

В результате стрельбы погибли девять учеников школы и учитель

Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что в результате стрельбы в школе города Санта Фе в штате Техас погибли 10 человек.

Девять из них - ученики школы, и еще один - учитель, передает CNN.

Ранее шериф Санта Фе Эд Гонсалес заявлял, что в результате стрельбы в школе Санта Фе погибли от восьми до 10 человек, среди которых есть как школьники, так и взрослые сотрудники школы. По его словам, среди пострадавших от стрельбы - офицер полиции.

Шериф также сообщил, что два человека были задержаны и стрельба прекращена. Сообщалось также, что на территории школы и рядом с ней нашли взрывные устройства.

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