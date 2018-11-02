Названа страна с худшим уровнем знания английского языка среди членов ЕС

Хуже всех среди стран-членов ЕС английским языком владеют жители Франции.
Об этом свидетельствует рейтинг Индекса профессионального мастерства английского языка.
В рейтинг входят 88 стран мира, в которых английский не используется на национальном уровне. Результаты были получены путем тестирования жителей в каждой стране.
Самый лучший уровень знания английского языка показали жители Швеции. После нее следуют жители Нидерландов и Сингапура.
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Франция занимает лишь 35-е место и это худший показатель среди стран ЕС. Лишь на одну ступеньку выше находится Италия.
Украина в этом рейтинге оказалась на 43-м месте между Россией и Макао.
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