02 ноября 2018, пятница

Названа страна с худшим уровнем знания английского языка среди членов ЕС

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Иллюстративное фото
Фото: pixabay.com

Иллюстративное фото

Хуже всех среди стран-членов ЕС английским языком владеют жители Франции.

Об этом свидетельствует рейтинг Индекса профессионального мастерства английского языка.

В рейтинг входят 88 стран мира, в которых английский не используется на национальном уровне. Результаты были получены путем тестирования жителей в каждой стране.

Самый лучший уровень знания английского языка показали жители Швеции. После нее следуют жители Нидерландов и Сингапура.

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Франция занимает лишь 35-е место и это худший показатель среди стран ЕС. Лишь на одну ступеньку выше находится Италия.

Украина в этом рейтинге оказалась на 43-м месте между Россией и Макао.

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