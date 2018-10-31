Названа причина крушения вертолета с президентом Лестера на борту

Британский телеканал Sky News назвал основную версию крушения вертолета, на борту которого находился владелец английского клуба Лестер Сити Вишай Шривадданапрабхой.

По данным журналистов, основной причиной трагедии стала неисправность рулевого винта.

Напомним, вертолет, принадлежащий тайскому миллиардеру Шривадданапрабху, разбился в субботу, 27 октября, через несколько секунд после взлета в 200 метрах от домашней арены клуба. Он упал на парковке и загорелся.

Позже стало известно, что стадион английского футбольного клуба Лестер Кинг Пауэр могут назвать в честь погибшего владельца Вишая Шриваддханапрабхи.

Катастрофа произошла после окончания матча 10-го тура чемпионата Англии по футболу между Лестер Сити и Вест Хэм Юнайтед.