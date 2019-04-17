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Названа предварительная причина возгорания собора Парижской Богоматери

Сегодня, 01:49
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Названа предварительная причина возгорания собора Парижской Богоматери - фото

Christophe Petit Tesson/Pool via REUTERS

Криминалисты, которые работают на месте пожара в соборе Парижской Богоматери, заявили, что вероятной причины возгорания здания стали проблемы с проводкой.

Об этом сообщает Le Parisien.

По данным правоохранителей, очаг возгорания находился у основания шпиля собора.

15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора. 

Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.

По состоянию на утро 16 апреля, пожар в соборе удалось потушить.

Французские пожарные сообщили о спасении несущих конструкций и произведений искусства парижского собора.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что собор будет восстановлен за пять лет.

Теги:   Франция Париж Собор Парижской Богоматери собор Нотр-Дам

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