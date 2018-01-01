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Назван самый комфортный европейский город для людей с ограниченными возможностями

Сегодня, 19:19
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Город Бреда в Нидерландах - самый удобный для людей с инвалидностью

Фото: pixabay.com

Европейская комиссия совместно с Европейским форумом по вопросам инвалидности назвала город Бреда в Нидерландах самым удобным европейским населенным пунктом для людей с ограниченными возможностями.

Об этом сообщается на сайте ЕК.

Город получил награду Access City Award-2019.

"В городе Бреда публичные места, такие как парки и магазины, доступны для каждого. Цифровые технологии гарантируют, что все граждане могут пользоваться общественным транспортом", - заявила европейский комиссар по вопросам занятости, социальных дел, навыков и мобильности рабочей силы Марианна Тиссен.

На награду претендовали 52 европейских города. На втором месте оказался французский город Эвре, на третьем – польская Гдыня.

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