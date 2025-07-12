«Я никогда не видел ничего подобного». Трамп вместе с первой леди посетили зону масштабного наводнения в Техасе

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп приезжали в пострадавший от наводнения округ Керр в Техасе, США (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп посетили центральный Техас , где произошло наводнение, в результате которого разрушены дома, погиб по меньшей мере 121 человек, еще 160 человек считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает Reuters.

По прибытии в округ Керр Трамп вместе с первой леди и губернатором посетили район реки Гваделупе, где президент заслушал доклад спасателей.

Среди погибших в результате стихийного бедствия — 67 взрослых и по меньшей мере 36 детей, в основном девушки, посещавшие христианский лагерь Camp Mystic, расположенный на берегу реки.

Агентство сообщает, что администрация Трампа и местные власти столкнулись с растущей критикой относительно того, можно ли было сделать больше для защиты и предупреждения жителей перед наводнением.

Президент США эмоционально среагировал, когда журналист отметил, что некоторые пострадавшие семьи выражали возмущение, что предупреждения не прозвучали вовремя.

«Я считаю, что все сделали невероятную работу в этих обстоятельствах… Я не знаю, кто вы, но только очень злой человек мог бы задать такой вопрос», — сказал он.

Некоторые критики предположили, что сокращение финансирования Национальной метеорологической службы (NWS) и Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), которое координирует усилия правительства в ситуациях бедствия, могли усилить последствия трагедии.

В то же время представители администрации Трампа заявили, что сокращение не повлияло на способность NWS прогнозировать бури.

До наводнения округ Керр отказался устанавливать систему раннего предупреждения, не получив государственное финансирования на ее внедрение.

BBC также пишет, что во время встречи президент США встретился с местными властями, заявив, что он и Мелания приехали, чтобы «передать любовь, поддержку и боль всего нашего народа».

«Я никогда не видел ничего подобного», — сказал Трамп, стоя возле опрокинутого грузовика.

Внезапное наводнение накрыло штат Техас 4 июля. По данным Национальной метеорологической службы, река Гваделупе поднялась до второго по величине уровня за всю историю наблюдений.

Метеорологи зафиксировали, что в центральной части Техаса за несколько часов выпало месячное количество осадков. Так, в округе Хант всего за три часа выпало около 6,5 дюйма (16,5 см) дождя, что бывает один раз за 100 лет.