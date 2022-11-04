В результате масштабных наводнений в Пакистане погибли более 1700 человек 4 ноября, 07:02 Кроме человеческих жертв, ливни разрушили также почти 2,3 млн домов (Фото:REUTERS/Akhtar Soomro/File Photo)

В результате масштабных наводнений в Пакистане погибли уже около 1739 человек, еще 12 867 получили травмы. Стихия бушует в стране с середины июня.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям Пакистана.



Отмечается, что среди погибших от паводков, вызванных сильными муссонными дождями, 647 детей и 353 женщины.

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Фото: REUTERS/Akhtar Soomro/File Photo

Кроме человеческих жертв, ливни разрушили почти 2,3 млн домов и привели к гибели более 1 млн голов скота.