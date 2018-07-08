Наводнения в Японии: число погибших возросло до 54 человек

Число погибших в результате сильных наводнений и оползней в Японии возросло до 54 человек.
Соответствующую информацию передает Bloomberg.
По состоянию на вечер субботы, 7 июля, пропавшими числились 44 человека, а эвакуации подлежало 4,3 миллиона человек, проживающих в опасных зонах.
"Спасения, сохранение жизней и эвакуации — это гонка со временем", — процитировало премьер-министра Японии Синдзо Абэ новостное агентство AFP в Twitter.
Ранее сообщалось, что после мощного тайфуна на Японию обрушились сильные дожди. После рекомендаций метеорологического агентства Японии было эвакуировано более 160 тысяч человек.
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