Вид с дрона показывает дома, затопленные после дождей, которые вызвали внезапные наводнения вдоль реки Кончо в Сан-Анджело, штат Техас, США, 4 июля 2025 года (Фото: Patrick Keely/via REUTERS)

Количество погибших в результате масштабных наводнений в Техасе возросло до 78, среди них — 28 детей. NV собрал фото последствий стихийного бедствия в США.

Как отмечает Reuters, шериф округа Керр Ларри Лейта сообщил, что в его округе, который является эпицентром наводнения, погибли 68 человек, в том числе 28 детей.

Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что еще 10 человек погибли в других районах Техаса. По его данным, 41 человек также пропал без вести.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с трагедией. Лидер Белого дома рассказал, что, вероятно, посетит Техас в пятницу, 11 июля.

«Это ужасная вещь, которая произошла, абсолютно ужасная. Поэтому мы говорим: «Боже, благослови всех людей, которые так много пережили. Боже, благослови штат Техас», — сказал он журналистам, покидая Нью-Джерси.

Одним из наиболее пострадавших объектов стал Camp Mystic — почти столетний христианский летний лагерь для девушек. Лейта уточнил, что 10 детей и один вожатый до сих пор считаются пропавшими без вести.

Официальные лица говорили, что более 850 человек были спасены, в том числе те, которые цеплялись за деревья после того, как внезапный шторм обрушился на регион.

Внезапное наводнение накрыло штат Техас 4 июля. По данным Национальной метеорологической службы, река Гваделупе поднялась до второго по величине уровня за всю историю наблюдений.

Метеорологи зафиксировали, что в центральной части Техаса за несколько часов выпало месячное количество осадков. Так, в округе Хант всего за три часа выпало около 6,5 дюймов (16,5 см) дождя, что бывает один раз за 100 лет.

Президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в округе Керр. По его словам, это немедленно обеспечит спасателям необходимые ресурсы.

В то же время Белый дом расценил как «отвратительные» заявления о ненадлежащем кадровом обеспечении метеорологической службы в связи с масштабным наводнением в Техасе. Критики обвиняют администрацию Трампа в сокращении расходов.