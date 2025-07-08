Масштабное наводнение в Техасе: количество погибших превысило 100 человек

Люди смотрят на реку Гуадалупе после внезапного наводнения, Керрвиль, штат Техас, США, 6 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Marco Bello)

Количество погибших в результате масштабного наводнения в американском Техасе возросло до по меньшей мере 104 человек. Об этом сообщает CNN .

По данным телеканала, среди погибших 28 детей. Также 24 человека считаются пропавшими без вести, в том числе 10 отдыхающих и один вожатый летнего лагеря для девушек.

Отмечается, что больше всего людей погибло в округе Керр — 84 человека.

Реклама

Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что более 20 государственных учреждений реагируют на наводнение в штате. Спасатели продолжают искать десятки пропавших без вести людей в разрушенных районах.

Для ликвидации последствий стихийного бедствия привлекли 1750 человек и более 975 транспортных средств.

Внезапное наводнение накрыло штат Техас 4 июля. По данным Национальной метеорологической службы, река Гваделупе поднялась до второго по величине уровня за всю историю наблюдений.

Метеорологи зафиксировали, что в центральной части Техаса за несколько часов выпало месячное количество осадков. Так, в округе Хант всего за три часа выпало около 6,5 дюймов (16,5 см) дождя, что бывает один раз за 100 лет.

Президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в округе Керр. По его словам, это немедленно обеспечит спасателям необходимые ресурсы.

Лидер Белого дома также заявил, что может посетить Техас в пятницу, 11 июля.