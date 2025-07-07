Наводнение в Техасе. Белый дом отверг обвинения в ненадлежащем укомплектовании метеорологической службы

Белый дом расценил как «отвратительные» заявления о ненадлежащем кадровом обеспечении метеорологической службы в связи с масштабным наводнением в Техасе, сообщает NBC News .

Критики обвиняют администрацию Трампа в сокращении расходов.

Администрация Дональда Трампа уже приказала сократить 800 рабочих мест в научной и климатической организации NOAA, материнской организации Национальной метеорологической службы (NWS), которая прогнозирует и предупреждает об экстремальных погодных условиях, таких как наводнения в Техасе. Также планируется сокращение ее бюджета на 30%, что должно быть одобрено Конгрессом.

По мнению критиков, среди которых немало уволенных во время сокращения специалистов, прогнозы недооценивали количество дождей. Также был поставлен вопрос о том, какие предупреждения были разосланы жителям.

Эбигейл Джексон, пресс-секретарь Белого дома, заявила телеканалу NBC News, что эти обвинения являются «отвратительной» ложью, направленной против политических оппонентов.

«NWS выполнила свою работу, даже выпустив предупреждение о наводнении более чем за 12 часов до его начала», — цитирует Джексон NBC News.

Между тем, согласно официальным сообщениям, число погибших в результате наводнения достигло 80 человек, из которых 21 — дети. Спасательная операция продолжается.

Внезапное наводнение накрыло штат 4 июля. По данным Национальной метеорологической службы, река Гваделупе поднялась до второго по величине уровня за всю историю наблюдений.

Метеорологи зафиксировали, что в центральной части Техаса за несколько часов выпало месячное количество осадков. Так, в округе Хант всего за три часа выпало около 6,5 дюймов (16,5 см) дождя, что бывает один раз за 100 лет.

Сообщалось также, что из христианского лагеря на побережье Гваделупе исчезли 27 детей.