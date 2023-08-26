Наводнение в Словении нанесло убытки на € 5 млрд

26 августа, 04:30
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В течение следующих двух месяцев правительство создаст специальный фонд реконструкции Словении (Фото:REUTERS/Borut Zivulovic)

В течение следующих двух месяцев правительство создаст специальный фонд реконструкции Словении (Фото:REUTERS/Borut Zivulovic)

Наводнения в северной и центральной Словении с начала августа нанесли ущерб на сумму около 5 млрд евро. Это эквивалентно одной трети национального бюджета страны, или 8% ВВП.

Об этом сообщает Euractiv.

В течение следующих двух месяцев правительство создаст специальный фонд реконструкции Словении, объединяющий различные виды финансирования, от бюджетных ассигнований до фондов ЕС и специальных взносов, взимаемых с бизнеса и домохозяйств.

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Основной причиной такого решения является соблюдение правил Европейского союза по заимствованиям, а именно влияние таких средств на дефицит бюджета.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС выделит 400 млн евро из своего фонда реагирования на стихийные бедствия, чтобы помочь Словении преодолеть последствия масштабного наводнения.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Наводнение Словения

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