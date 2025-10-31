В Нью-Йорке внезапное наводнение затопило улицы и подвалы, 30 октября 2025 года (Фото: Скриншот видео / Weather Monitor / Х)

В Нью-Йорке США в результате сильного ливня и внезапного наводнения погибли два человека. Подтопление нарушило работу метрополитена, наземного железнодорожного и авиатранспорта, сообщает The New York Times.

Ливни накрыли город 30 октября. Вода стремительно затопила подвальные помещения в округах Бруклин и Манхэттен. По данным полиции, один мужчина 39 лет оказался в ловушке, когда вернулся в свой подвал, чтобы спасти одну из двух собак. Соседи рассказали, что мужчину вытащили водолазы, однако он умер в больнице, его собака также погибла.

Реклама

Еще одного 43-летнего мужчину нашли в затопленной котельной на Манхэттене.

По данным Национальной метеорологической службы, 30 октября в Бруклине и Манхэттене выпало до трех дюймов осадков (примерно 7,5 см). Ливень побил три суточных рекорда осадков. В аэропорту Ла-Гуардия выпало рекордные два дюйма осадков (5 см).

💧 У Нью-Йорку через дощі затопило низку вулиць та метро. Ситуацію ускладнило сміття та неприбране листя, яке забило систему водовідведення



Місцеві мешканці публікують наслідки негоди у соцмережах pic.twitter.com/krpwTuGqhP — NV (@tweetsNV) October 31, 2025

NYT пишет, что наиболее интенсивный ливень длился всего 20 минут. Внезапное наводнение произошло после засухи, на улицах лежали кучи сухих листьев и мусора, которые дождем смыло в канализации, и они засорились.

Спасательные службы сообщили, что из-за наводнения многие машины застряли на улицах города. Также была закрыта скоростная автомагистраль Лонг-Айленда в обоих направлениях, по всему городу фиксировали поваленные деревья.

This is the Subway in New York City this afternoon. pic.twitter.com/UWhzyU4mH3 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 31, 2025

В Управлении столичного транспорта сообщили о единичных задержках в движении метро из-за подтопления подземки. На железной дороге Лонг-Айленда также было нарушено движение транспорта, региональные рейсы курсировали с опозданием.

Грозы и облачность вызвали задержки в трех основных аэропортах региона (аэропорт Кеннеди, Ла-Гуардия и Ньюарк).

Two people have died as flash floods inundated streets and basements across New York City following intense rainfall. (Oct 30)



📍Bedford-Stuyvesant, Brooklyn, NYC, U.S. pic.twitter.com/kvKvrFoGx2 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 31, 2025

В результате шторма более 1500 жителей Нью-Йорка остались без электричества.

Национальная метеорологическая служба не прогнозирует новых ливней, но предупреждает о сильном ветре в Нью-Йорке до вечера 31 октября.